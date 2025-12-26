Aseguran que el actor Tylor Chase destruyó la habitación del hotel en la que lo hospedó su amigo: “Devastado”

Luego de que se viralizaran imágenes del actor Tylor Chase, conocido por su personaje de Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide (2004-2007), en las calles de Riverside, California, en estado de indigencia, su excompañero de elenco, Daniel Curtis Lee, tomó cartas en el asunto. Manejó desde Los Angeles, lo fue a buscar, lo llevó a comer pizza y lo hospedó en un hotel. Genuinamente, pensó que logró ayudarlo, pero al final nada resultó como esperaba. ¿Qué sucedió? Recibió un llamado del gerente del hotel informándole que su amigo destruyó la habitación. Compartió un video para contar lo que pasó y extendió el pedido de ayuda.

“Felices fiestas a todos. Espero que estén en un lugar lindo y acogedor con sus familias. Lamentablemente, Tylor Chase no lo está”, sostuvo Daniel Curtis Lee en un video que publicó el 25 de diciembre en su cuenta de TikTok. Allí contó que la misma noche que dejó a su amigo en el hotel recibió un llamado del gerente. Estaba molesto. Le dijo que la puerta de la habitación en la que estaba Chase quedó abierta, el microondas en la bañera y la heladera dada vuelta. “Me siento devastado. La familia me dijo que intentaron lo del hotel antes y no funcionó, ¿por qué asumiste que ibas a poder arreglar esta situación?“, se cuestionó a sí mismo.

El actor Daniel Curtis Lee reveló que Chase destruyó la habitación del hotel en el que lo hospedó en Riverside, California (Video: TikTok @danielcurtislee)

Paralelamente, expuso al sistema de California por cómo trataron el caso de una persona con problemas de salud mental: “No entiendo cómo podría existir un sistema así. Tenemos todos estos sistemas sociales que deberían ayudar a las personas con problemas de salud mental y adicción, ¿verdad?“. El actor reconoció que se sentía devastado por lo que sucedió, pero se mostró firme en su intención de darle una mano a su amigo. ”Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde para Tylor", expresó y extendió el pedido de ayuda a personas con experiencia en cuestiones de salud mental y adicciones para que puedan orientarlo en cómo accionar en esta situación.

La realidad de Tylor Chase se hizo pública cuando se viralizaron imágenes suyas mientras deambulaba por las calles de Riverside en aparente estado de indigencia. Las autoridades dijeron que no era peligroso y que se prestó a colaborar; sin embargo, rechazó cualquier tipo de ayuda y su madre afirmó que sufre un trastorno bipolar hace años y rechaza recibir tratamiento profesional.

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, fue encontrado en la indigencia

A partir de esto, su excompañero de reparto, Daniel Curtis Lee, decidió intervenir. Como no lograron ingresarlo a un hospital, lo fue a buscar personalmente, lo llevó a comer pizza y lo instaló en un hotel para que pudiera salir de la calle. En un video que publicó en Instagram mostró imágenes del día que compartieron juntos y del sentido abrazo que se dieron antes de despedirse. “Creo en vos y vamos a ganar hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando”, le dijo Lee a su amigo y le prometió que iba a ayudarlo a recuperarse.

Daniel Curtis Lee, se acercó a ayudar a Chase; lo llevó a comer pizza y lo instaló en un hotel (Foto: Instagram @daniel_curtis_lee)

Tras lo ocurrido, este viernes TMZ reveló que Chase estaba en proceso de ingresar a un centro de rehabilitación. Jacob Harris, propietario de Shipwreck Barbershop en Riverside, dijo que lo visitó durante tres horas el día de Navidad y definió su encuentro como “un punto de inflexión”: “Tenía que hacer algo. Finalmente, encontré un centro de crisis que vino a evaluarlo”. Los especialistas establecieron que lo mejor era ingresarlo en un hospital para que recibiera atención médica. Según el medio, la exestrella de Nickelodeon se encuentra en una espera de 72 horas bajo tratamiento y luego está previsto que ingrese a un centro de rehabilitación.