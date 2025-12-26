Imprudencia al volante: la hija de 12 años de El Polaco manejó en la ruta y generó una ola de repudio

Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido popularmente por su nombre artístico “El Polaco”, quedó envuelto en una nueva polémica viral luego de que Alma, su hija de 12 años, manejara una camioneta. El caso tomó relevancia ya que fue Valeria Aquino, expareja del cantante y madre de la niña, quien se encargó de viralizar el momento al compartir el video de lo ocurrido en su cuenta de Instagram (@valeria_aquinooo).

El video de la polémica

Una intensa polémica se desató en las redes sociales tras la viralización de un video que mostraba a Alma Cwirkaluk, la hija de 12 años del reconocido cantante El Polaco y su expareja Valeria Aquino, al volante de una camioneta en un camino rural.

Las imágenes, publicadas por Aquino en sus propias redes, rápidamente generaron una ola de indignación y un intenso debate entre los usuarios. La madre de la niña grabó la secuencia y, con orgullo, escribió: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Este mensaje más tarde sería fuertemente cuestionado por la opinión pública y las autoridades.

El Polaco y Valeria Aquino estuvieron en pareja entre 2012, año en el que nació Alma, y 2015 Instagram (@valeria_aquinooo)

El material audiovisual, difundido el 25 de diciembre y que luego fue eliminado por Aquino de su cuenta de Instagram, mostraba a Alma al mando de una camioneta Toyota. Se podía observar que el asiento estaba tirado hacia adelante para que la niña alcanzara los pedales y, afortunadamente, llevaba puesto el cinturón de seguridad. El camino, un trayecto de tierra, se encontraba vacío, lo que llevó a algunos a desdramatizar la situación, amparándose en que la escena transcurría en un entorno rural sin tráfico ni personas cerca. La secuencia fue acompañada por la canción “Ocean” de Karol G.

Frente al creciente escándalo, El Polaco tomó distancia del episodio. Consultado por el programa Puro Show (eltrece), afirmó: “No vi nada, está con su madre”. Así, se desvinculó de lo ocurrido y dejó en claro que la nena se encontraba bajo el cuidado de Valeria Aquino al momento de la grabación. Ante la insistencia sobre la gravedad del video, el cantante reiteró que no estaba al tanto de la situación.

La única reacción de El Polaco fue a través de una conversación de WhatsApp Captura YouTube (@eltrece)

La controversia escaló hasta las esferas oficiales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino tras la difusión del video. El organismo fundamentó su pedido en que la conducta de Aquino violaba la Ley Nacional de Tránsito y se agravaba por el uso incorrecto del cinturón de seguridad por parte de la niña, lo que incrementó el riesgo al que estuvo expuesta.

La ANSV inició el procedimiento formal para la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a raíz de diversas denuncias ciudadanas motivadas por la amplia difusión del material.

Este incidente reavivó el debate sobre la responsabilidad parental y la “exposición de menores en redes sociales”, especialmente por parte de figuras públicas. La frase de Aquino, “criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, fue interpretada como una justificación, lo que profundizó la discusión sobre los límites en la enseñanza práctica y la obligación de proteger a los menores, tanto en el ámbito físico como digital. Casos como este evidencian cómo el entorno digital amplifica la exposición de los jóvenes, lo que genera repercusiones que trascienden el hecho singular y se insertan en discusiones sociales y normativas más amplias.