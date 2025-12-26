Pampita terminó con el misterio y contó por qué fue vista en una guardia médica de Punta del Este

Carolina ‘Pampita’ Ardohain viajó esta semana a Uruguay para pasar la Navidad junto a todos sus hijos y su novio, Martín Pepa. En redes sociales, la modelo había compartido fotos de su estadía en el país vecino alejada de las preocupaciones diarias. Sin embargo, en la noche del 25 de diciembre, fue vista en la guardia del Sanatorio Cantegril, en Punta del Este, lo que despertó fuertes rumores de que su salud se veía afectada.

Para tratar de llevar tranquilidad y alejar a la prensa que se encontraba cerca del sanatorio privado, al retirarse de la institución, la modelo le concedió unas palabras a los medios presentes. “Vine a acompañar a una amiga, no tengo nada. No fue grave, ni nada”, afirmó. Y luego agregó: “Disculpen, pero estamos hace muchas horas acá; no fue nada, tranquilos”.

La salida de Pampita del sanatorio uruguayo

En La Mañana con Moria (eltrece), la panelista Nazarena Di Serio brindó más detalles de lo ocurrido. “Se empezaron a ver fotos y videos de ella dentro de un sanatorio en Punta del Este y dijimos: ‘¿qué pasó?’. Igual quién pudiera ir así a un sanatorio. Estaba ella con Martín Pepa, pero por suerte no le pasó nada a ella. Fue a acompañar a una amiga, que el hijo de ella fue el que tuvo que ser atendido“, explicó mientras se mostraban en pantalla las grabaciones de lo ocurrido.

Según trascendió luego, el episodio que motivó la visita a la clínica estuvo vinculado a un problema de salud que afectó a Felipe Mon, el hijo adolescente de Estefanía Novillo, una de las mejores amigas de Pampita y su histórica maquilladora. El joven, de 17 años, mantiene además un vínculo cercano con los hijos de la también conductora, lo que explica la presencia y el acompañamiento constante durante la situación.

Pampita y Estefanía mantienen una relación laboral desde hace más de 10 años (Foto: Instagram @estefania_novillo)

En las redes sociales de Estefanía, puede verse la complicidad que mantienen ambas mujeres, quienes viajan por todo el mundo juntas, para cada presentación, pasarela o proyecto con marcas que Pampita debe realizar. Su último trabajo juntas fue precisamente durante el show de María Becerra en River Plate, donde la top model argentina fue una de las invitadas para desfilar con un look rojo fuego por el escenario 360.