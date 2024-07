Laura Esquivel y Brenda Asnicar se reencontraron en un escenario y revivieron los hits de Patito Feo

Escuchar

Italia fue sede del encuentro entre una “Popular” y une “Divina”. El fin de semana, Laura Esquivel y Brenda Asnicar coincidieron en el escenario del festival Teenage Dream y viajaron directo y sin escalas a aquellas épocas de Patito Feo. Las cantantes interpretaron algunos de los hits de la tira como “¿Y ahora qué?”, y “Amigos del corazón” y también una versión modificada del hit, “Las Divinas”. Rápidamente, las imágenes se hicieron eco en las redes sociales y los fanáticos celebraron el encuentro.

Corría 2007 cuando Patito Feo desembarcó en la pantalla de eltrece y se convirtió en uno de los programas favoritos de la tarde. Fueron dos temporadas, con shows, giras y discos. Si bien pasaron casi 16 años desde que el ciclo llegó a su fin, los fans lo tienen muy presente. Tanto es así que el fin de semana no pudieron evitar emocionarse al ver a Patito y Antonella juntas en un escenario de Milán.

La cantante de 30 años interpretó algunas canciones de Patito Feo (Foto: Instagram @laura_esquivel)

Laura Esquivel y Brenda Asnicar fueron incluidas en el line up del festival Teenage Dream que se realizó el sábado 29 de junio en Milán, Italia. Además de ellas, también estuvieron invitados el grupo Sonohra y el actor Bart Johnson, conocido por su trabajo en High School Musical como el entrenador Bolton, el padre de Troy (Zac Efron).

Las argentinas tuvieron sus respectivos momentos en el escenario. Interpretaron canciones propias y también de la época de Patito Feo. Mientras Esquivel cantó “¿Y ahora qué?”, “Sueño de amor” y “A volar”, Asnicar hizo bailar a todos al ritmo de “Tango llorón”; “Diosa, Única, Bonita” y del hit de la novela, “Las Divinas”. Pero, si bien hizo parte de la coreografía original, hubo un cambio en la letra que no pasó desapercibido. A la parte que decía “feas” la cambió por “perras”, por lo que la estrofa quedó: “Sea como sea, aquí no entran perras / Pa’ que lo veas, te voy a mostrar / Mira esa perra, aquella otra perra / Aquí no pueden entrar”.

Pero, eso no fue todo, porque además de sacarse fotos con el público, las artistas tuvieron un momento juntas en escena e hicieron vibrar a las más de 14.000 personas presentes. Interpretaron el tema del programa “Amigos del corazón” e hicieron su propia versión de “Born This Way” de Lady Gaga.

Tras finalizar el show, tanto Asnicar como Esquivel compartieron en redes sociales imágenes del festival para celebrar la gran jornada. “Una ciudad más, otra noche inolvidable que me regala la vida, y solo siento gratitud a todos los que lo hicieron posible, a todos los que me acompañaron y estuvieron ahí. Y a quienes siempre me sostuvieron cuando más los necesité. Gracias a todas esas personas que estuvieron a cada canción, cada sonrisa, todo, quedará en mi corazón para siempre, Milano”, expresó la protagonista de Yo soy Gilda: amar es un milagro.

La artista de 32 años cantó "Las Divinas" y revolucionó las redes (Foto: Instagram @basnicar)

Por otro lado, Laura también hizo una seguidilla de publicaciones donde celebró, a pura emoción, lo que vivió en el show: “¡Fue un día inolvidable! No puedo expresar todo lo que siento, así que en los próximos días les voy a ir compartiendo un poco de esta hermosa locura en Italia”.

Asnicar y Esquivel cantaron juntas "Amigos del corazón" de Patito Feo y "Born This Way" de Lady Gaga (Foto: Instagram @basnicar)

Las fotos y videos del reencuentro entre las excompañeras generó todo tipo de emociones entre los fanáticos, quienes no tardaron en pronunciarse al respecto. “Escuchar las canciones de Patito Feo versión Laura Esquivel y Brenda Asnicar me acaba de llenar el corazón”; “¿Brenda Asnicar y Laura Esquivel cantando juntas ‘Amigos’ en 2024? Lloré” y “Ahora necesito una gira de Brenda Asnicar y Laura Esquivel, una película, una serie, y mucha música. Por mucho las más talentosas de la generación es hora de volver al ruedo reinas”, comentaron algunos usuarios de X.

