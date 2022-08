Brenda Asnicar habló de la traición que sufrió y los “momentos de oscuridad” que la llevaron a volverse “paranoica”

Los últimos años fueron bastante movidos en la vida de Brenda Asnicar, la artista estuvo en el foco mediático por diversos temas que abarcaron desde su salud o sus relaciones amorosas hasta el presunto consumo de estupefacientes, versión que surgió tras la publicación de un llamativo video. La actriz raramente salía a responder los rumores, pero ahora decidió referirse al tema con sinceridad. Invitada al ciclo Terapia picante, que se emite por YouTube, admitió haber atravesado momentos de oscuridad y paranoia.

Asnicar comenzó su carrera en los medios cuando era una niña. Su fama fue a aumentando rápidamente, gracias a los diversos personajes que interpretó y también por convertirse en el foco de la atención mediática por noticias vinculadas a su vida privada. Puntualmente, hace un año y medio, la también cantante causó gran preocupación entre sus fans tras de compartir un video donde se mostraba en la intimidad de su hogar, mientras recorría el lugar y cantaba a la cámara. En un momento, se pudo ver una mesa, donde sus seguidores alegaron haber visto un “polvo blanco”, el cual vincularon con droga.

La actriz habló sobre su momento de oscuridad (Foto Instagram @basnicar)

En aquel entonces, la actriz lo desmintió. En pocas ocasiones, Brenda hace referencia a su vida privada y prioriza hablar sobre su carrera laboral, ahora abocada a su faceta musical. Sin embargo, ahora abrió su corazón e intentó explicar cómo fue crecer con una gran exposición. “Soy muy sentimental y soy muy apegada a mis afectos. En los momentos de más oscuridad en los que estuve más lejos de mi familia”, indicó en Terapia Picante.

“¿Te llevaron por malos caminos?”, indagó el conductor del ciclo, Alan Parodi. “A veces estás con nuevos amiguitos, o con gente que… Sí, por supuesto. Desórdenes de horarios, o cosas que tendría que pasar más tiempo para darle un análisis. Recién este año estoy saliendo al 2022″, contestó la artista y señaló que durante la pandemia vivió una gran paranoia respecto de las medidas restrictivas indicadas ante el Covid, que se sumó a los sentimientos que asocia a su gran exposición en sus casi 20 años de carrera.

Brenda Asnicar sobre las drogas

En ese sentido, recordó que se enfrentó a situaciones que la llevaron a dudar de las personas. “Me pasó en muchos momentos de mi carrera. Me ha pasado de estar con amiguitas nuevas que me decían tipo ‘vamos este fin de semana y nos fumamos un porro’ y yo le decía que no fumaba porro. Yo en ese momento tenía 16 años”, reveló. La anécdota concluye en que luego, en un festival, un amigo relacionista público le mostró un mensaje de una persona en el que indicaba que ella estaba consumiendo marihuana, cuando ella identifica ese número era el de la misma chica que la había invitado.

“No sé si quería salir en las revistas, si quería arruinarme la vida, vender la nota. Eso hizo que se me genera paranoia en generar vínculos nuevos. Me volví una persona más ermitaña y por eso es importante que la gente que tenés a tu alrededor te apoye”, se sinceró.

En ese momento, el conductor insistió acerca de los vínculos que generó, que podrían haberla llevado a tomar decisiones equivocadas. Sin dudar, indicó que nadie la incentivaba, sino que ella era quien “agarraba el mal camino”.

Asimismo, reiteró el gran apoyo que recibe por parte de su familia, que son su gran sostén desde siempre. Tal es así, que adjudicó su regreso a la Argentina- tras vivir cinco años en Colombia- a la necesidad de estar cerca de su madre y su abuela. Esta decisión fue el detonante que la llevó a separarse de su esposo, Alejandro de Angulo, que según ella misma indicó, él debía quedarse en Colombia por cuestiones laborales.