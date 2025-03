Cuándo despega el cohete de Jeff Bezos que llevará a Lauren Sánchez y Katy Perry al espacio

La cantante Katy Perry y la reportera Lauren Sánchez se encuentran entre las seis mujeres que protagonizarán la próxima misión de Blue Origin, empresa de cohetes fundada por el magnate Jeff Bezos, también dueño de Amazon. El anuncio fue realizado el 27 de febrero y contará además con la excientífica espacial Aisha Bowe, la experta en bioastronáutica Amanda Nguyen, la productora Kerianne Flynn y la presentadora Gayle King.

Cuándo despega el cohete de Jeff Bezos al espacio

Según reveló el sitio oficial de la compañía, el lanzamiento será el día 14 de abril en la nave espacial New Shepard, mientras que está programado para las 8.30 hs CDT / 13.30 hs UTC. Este vuelo marcará un hito histórico, ya que contará con una tripulación exclusivamente femenina y será seguido en diversas partes del planeta.

Blue Origin llevará al espacio a las seis mujeres el próximo 14 de abril Archivo

Los detalles del cohete de Bezos que despegará al espacio

El vehículo utilizado para este vuelo será el New Shepard, un cohete suborbital diseñado para misiones cortas que duran alrededor de 11 minutos, según reveló la propia empresa. Durante este tiempo, los pasajeros alcanzan una altitud superior a los 100 kilómetros y su sistema opera de forma autónoma (sin pilotos).

Esto les permite a los viajeros disfrutar de unos minutos de vistas espectaculares de la curvatura de la Tierra, sin que se pierdan ningún detalle al estar libres de tareas. Al final del recorrido, el descenso se lleva a cabo de manera segura gracias a un sistema de tres grandes paracaídas que ralentiza la caída.

Jeff Bezos es el impulsor del cohete Blue Origin que volará al espacio Archivo

El antecedente de Jeff Bezos con su primer cohete de Blue Origin

En julio de 2021, la empresa realizó su primer vuelo tripulado con Jeff Bezos y contó con la participación de su hermano Mark, el aviador Wally Funk y Oliver Daemen, un joven estudiante de piloto holandés. Desde entonces, el New Shepard ha transportado a diversas figuras; como al actor William Shatner, el exjugador de los New York Giants, Michael Strahan y a la hija del astronauta Alan Shepard, Laura Shepard.

A sus 90 años, el excapitán de la Fuerza Aérea Ed Dwight fue una de las personas a bordo del vuelo espacial de Blue Origin Archivo

En tanto, las operaciones se vieron interrumpidas entre 2022 y 2024 tras un accidente en un vuelo no tripulado, cuando un propulsor falló y el cohete se estrelló. A pesar de este contratiempo, la compañía retomó con éxito sus actividades y se consolidó como uno de los líderes en la industria del turismo espacial.

El costo de la misión espacial con Blue Origin

El dueño de la empresa, Jeff Bezos, junto a su pareja Lauren Sánchez @laurenwsanchez / Instagram

Blue Origin ofrece la oportunidad de participar en estas misiones especiales a cambio de cifras que superan los seis dígitos: aunque el sitio oficial de la compañía de Bezos no especifica un precio en particular, informes de Financial Times indican que el costo por asiento en el New Shepard se ubica alrededor de los US$600.000.

Por otro lado, solicitaría un depósito reembolsable para asegurar una reserva, el cual sería cercano a los US$150.000. Este monto es requerido para comenzar el proceso de compra, pero los detalles exactos pueden variar y dependerán de la misión específica. Por otro lado, misma fuente comentó que se incluye una cuota de membresía no reembolsable de US$50.000.