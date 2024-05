La difícil decisión de Olivia Munn, en medio de su batalla contra el cáncer: “Quiero que mi hijo sepa que luché para seguir aquí”

Escuchar

Fue inevitable: apenas recibió el diagnóstico, Olivia Munn pensó en el pequeño Malcolm. En todas las etapas de la vida de su hijo de dos años que, si perdía la batalla contra el cáncer, iba a perderse de vivir junto a él. Por eso, tomó una difícil decisión: comenzar a documentar su pelea contra la enfermedad con el único fin de que él pudiera conocerla mejor en caso de que no sobreviviera .

“Solo pensé en mi bebé. Cáncer, esa es la palabra que nadie quiere escuchar, porque sabemos que acaba con mucha gente”, explicó la actriz este jueves en el programa televisivo Good Morning America. “ Si no lo lograba, quería que mi hijo, cuando creciera, supiera que luché para estar aquí, que hice lo mejor que pude ”, indicó.

A Munn, que está casada con su colega John Mulaney, le diagnosticaron cáncer de mama en abril de 2023. Un mes después, se sometió a una doble mastectomía seguida de cuatro cirugías más, incluida una histerectomía y tratamientos hormonales que resultaron en una menopausia inducida médicamente.

Este martes, durante su aparición en el ciclo matutino de la televisión estadounidense la actriz recordó otro de los motivos que la llevaron a documentar el proceso: ” Quería que las personas importantes de mi vida que tal vez no entiendan lo que está pasando en este momento, sepan que hice todo lo posible para estar aquí ”.

La actriz, sin embargo, sigue apostando a la vida. Antes de comenzar el tratamiento, Munn congeló sus óvulos con la esperanza de tener más hijos algún día. “John y yo tuvimos una larga conversación sobre el asunto. Nos dimos cuenta de que no habíamos terminado de hacer crecer nuestra familia”, señaló. Munn buscaba recuperar solo un embrión sano, pero terminó con dos, lo que hizo que tanto ella como el comediante, de 41 años, rompieran a llorar de alegría.

La estrella elogió el apoyo que le brindó su esposo durante todo el proceso y aseguró que es “mejor ser humano del mundo”. Sin embargo, reveló una queja: “El único problema es que me hace reír mucho. A veces tengo que decirle que salga de la habitación... Literalmente, siento que me va a hacer estallar los puntos”.

La actriz de X-Men: Apocalipsis reveló públicamente su situación a principios de este año, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. “Pasé de sentirme completamente bien un día a despertarme en una cama de hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente”, escribió en ese momento. Con una serie de imágenes desde la clínica, donde mostró parte del tratamiento y las cirugías a la que tuvo que someterse, relató detalles del proceso y quiso enviar un mensaje de apoyo para las personas que estén pasando por una situación similar. “ Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje ”, escribió en la descripción del posteo, el cual obtuvo miles de comentarios.

Además de las imágenes, la intérprete publicó una carta que ella misma se encargó de redactar. “En febrero de 2023, en un esfuerzo por ser más proactiva con respecto a mi salud, me hice una prueba genética que busca 90 genes cancerosos. Los resultados de todas las pruebas fueron negativos, incluido el BRCA (el gen más conocido del cáncer de mama). Mi hermana Sara también acababa de dar negativo. Nos llamamos y chocamos los cinco por teléfono. Ese mismo invierno también tuve una mamografía negativa”, comenzó diciendo.

Sin embargo, dos meses después de aquel resultado, todo se convirtió en una pesadilla. “Me diagnosticaron cáncer de mama”.Y siguió: “ En los últimos diez meses me sometí a cuatro cirugías, pasé tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado ”.

Pero, a pesar de aquel panorama desalentador, Munn se mantuvo fuerte: “ Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar. Mi enfoque se redujo y pospuse mis emociones que sentía que interferirían con mi capacidad para mantener la mente lúcida”. Además, sostuvo que al principio prefirió mantener en secreto su enfermedad, ya que necesitaba estar lista. “He tendido a dejar que la gente me vea cuando tengo energía, cuando puedo vestirme y salir de casa, cuando puedo llevar a mi bebé al parque. He mantenido en privado el diagnóstico, la preocupación, la recuperación, los analgésicos y las batas de papel. Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartir”, mencionó.

