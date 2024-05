Nico Occhiato y Flor Jazmín anunciaron su casamiento pero un detalle enojó a sus fans

Escuchar

Tras un largo tiempo como compañeros de streaming en Nadie Dice Nada (Luzu TV), Nicolás Occhiato y Flor Jazmín blanquearon su relación en enero de este año a través de un programa en Mar del Plata. Ahora, y por lo último que sucedió durante esta semana, se encendieron las alarmas de un posible compromiso entre ambos. Todo comenzó cuando protagonizaron una escena un tanto llamativa en vivo mientras transmitían desde España... y luego se refirieron al tema de las bodas. Finalmente, anunciaron su casamiento, pero todo se trató de una boda... falsa.

Nadie Dice Nada está en plena gira en España, donde llenó el Teatro Rialto en Madrid y el Teatro Coliseum de Barcelona. Sin embargo, en una de las transmisiones en vivo, la producción compartió un audio que generó tensión y risas entre los conductores y panelistas. “Fui a comprar un anillo y se hizo re viral. Le estaba comprando un anillo a mi novio y todos se dieron cuenta de que me comprometí”, se escuchó con la voz de una joven anónima, pero todos quedaron sorprendidos. “¿Qué está contando?”, se exaltó Nico Occhiato.

A partir de esta situación aumentaron las sospechas de que se venía un compromiso entre la pareja, y todo generó más sospechas cuando se difundieron imágenes de Occhiato comprando un anillo. “Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo anillos en Tiffany. Yo no la iba a subir, pero viendo la historia que subió él, me parece que ya sucedió”, relató la influencer Vicky Braier, popularmente conocida como Juariu. Luego, mostró la imagen de Occhiato en una tienda de la reconocida joyería.

Finalmente, desde el programa blanquearon de que se trató toda esta puesta en escena. Flor Jazmín y Nicolás Occhiato se casarán en el Teatro Colón, pero en una boda falsa.

Las fotos que compartió la influencer

Así lo anunció el conductor este jueves por la mañana. “Nos vamos a casar en una falsa boda en el Teatro Colón. Vamos a festejar nuestro amor con toda la comunidad de Luzu”, indicó. Luego explicó que se trata de una colaboración con la plataforma Netflix para promocionar la tercera temporada de Bridgerton. “La historia de amor es de dos amigos que se enamoran. La gente de Netflix se acercó a nosotros y nos dijo que querían hacer una falsa boda nuestra”, manifestó.

Este evento se realizará el 30 de mayo en el Teatro Colón y los fanáticos del programa podrán adquirir sus entradas, pero los que no consigan podrán verlo en el canal de Luzu TV y por la plataforma de Netflix. Desde el programa anunciaron la presencia de varias personalidades del mundo del streaming, así como también famosos del espectáculo.

En la caja de comentarios, la pareja recibió una ola de críticas ante las expectativas que tenían. “La ilusionada que no pegamos las mujeres no puede ser”, “Tanta foto filtrada, tanto LAM que se comieron el chivo de Netflix. Perfecto”, “Ya no me gusta lo que hacen”, “Usar el mismísimo Teatro Colón, para hacer esto me parece nefasto”, fueron algunos de los mensajes con más likes en la caja de comentarios de la publicación.

