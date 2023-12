escuchar

El enfrentamiento entre Romina Gaetani y Facundo Arana fue uno de los escándalos que marcaron el 2022. Luego del fuerte entredicho entre los actores, que terminó en un litigio con abogados de ambas partes y el descargo de María Susini en defensa de su marido, la actriz habló sobre su participación en Buenos chicos (eltrece) y se refirió a un posible encuentro con su excompañero.

Como Gaetani trabaja en la misma serie de la que formó parte Arana, este jueves Socios del espectáculo (eltrece) fue a buscarla para saber si realmente se habrían encontrado tras la polémica del último año, en la que ella lo acusó de “maltratador”.

En 2014 Facundo Arana y Romina Gaetani fueron la pareja protagónica de Noche y día (Foto: Captura de video)

Ante la pregunta del cronista, Romina respondió: “Estoy muy feliz. Es un proyecto que me dio mucha felicidad”. Con relación a la temporada, indicó que no se dedicará a la actuación sino a la música, rubro en el que incursionó en 2016. Además, aseguró que habrá novedades para alguna que otra producción en pantalla chica.

En ese sentido, el periodista le mencionó la participación previa de Facundo Arana en Buenos chicos. “¿Te lo cruzaste?”, indagó y ella le contestó: “No. Me hubiera gustado”. Sorprendido, el cronista le repreguntó que hubiera pasado en tal caso. “Lo hubiese saludo y le hubiese dicho: ‘¿Hablamos?’”, lanzó.

Y siguió: “Ni idea si queda pendiente, ni lo pensé. Eso se tiene que dar naturalmente”. Además, aprovechó la ocasión para halagar su trabajo como actor. “Sé que estuvo buena su participación, que aportó. El trabajo es trabajo, con eso no se jode y es un actor que ya sabemos lo que significa con su trayectoria, su peso, así que para mí estuvo bueno. Fue una buena decisión que él estuviera”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si no tendría problema en compartir algún proyecto con él, comentó: “Ninguno”. “¿Creés que él diría lo mismo?”, le consultó el movilero. “No tengo ni idea, no puedo responder por él”, cerró.

La historia de un conflicto

Cabe recordar que el conflicto entre ambos se desató en mayo del año pasado cuando Gaetani se sentó en LAM (América TV) y acusó de maltratador a su compañero de ficción. Según relató, “hubo actitudes violentas y agresiones verbales” para con ella.

Todo comenzó cuando desde la producción del ciclo que conduce Ángel de Brito reprodujeron un tape con los personajes que interpretó y cada una de las parejas que le tocaron. Cuando fue el turno de Arana, en Noche y Día (2014), la cantante recordó su malestar.

“Facu a mí me pasan dos cosas lindas: somos muy parecidos, muy fogosos, muy tanos, muy expresivos; y a mí me encanta la pareja que hicimos. No tendría ningún problema en volver a trabajar con él, porque me quedé con ganas al haberme ido de la tira al cuarto mes”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo”. En esa misma línea, continuó: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre te cag... a trompadas’ es un montón”. Asimismo, relató un episodio ocurrido en la fiesta de la revista Paparazzi donde, según sus palabras, él la trató de “put... fapolera” y en el que ella le contestó: “‘Ni una cosa ni la otra’. Ni put* ni falopera. Y si lo fuera, es mi problema”.