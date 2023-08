escuchar

Luego de que Carolina “Pampita” Ardohain contara en una entrevista que hay una actriz con la que no trabajaría y que el nombre de esta famosa se relacionara a algún affaire pasado de Benjamín Vicuña, Romina Gaetani tomó la palabra y se refirió a la polémica. En su testimonio, aseguró que los rumores ya fueron aclarados entre ambas y que no hay asperezas en la relación.

El tema volvió a discutirse en las últimas horas, luego de la entrevista que Carolina “Pampita” Ardohain le brindó a LAM (América TV). Allí, sobre el final de la nota, le consultaron por la relación con Vicuña y por una actriz con la que no podría trabajar.

En su pregunta, Ángel de Brito aclaró que la apuntada no era Eugenia “la China” Suárez, por lo que existe otro nombre. Sin especificar de quién se trataba, Pampita afirmó que todavía no pudo hablar las cosas cara a cara con esa persona y que le faltó “empatía de mujer a mujer”.

Luego del diálogo, en las redes sociales se especuló sobre el nombre señalado y en su mayoría surgieron dos posibilidades: Gaetani y Natalia Oreiro. En distintos momentos, ambas fueron involucradas en rumores de romance con Vicuña, con quien compartían elenco, mientras el actor aún estaba en pareja con Carolina.

Consultada sobre esto, Gaetani tomó la palabra y aclaró las cosas. En diálogo con Intrusos (América TV), luego de contar que ya se encuentra recuperada de salud y que sufrió maltrato por parte de algunos profesionales de salud que la atendieron, fue contundente sobre su relación con Pampita.

Romina Gaetani habló sobre las declaraciones de Pampita y contó cómo está la relación entre ellas

“Yo hablé muy bien con ella hace un montón de años. Cuando ella tuvo alguna duda, yo me ofrecí a hablar. Me acuerdo de que hablamos largo y tendido por teléfono”, comenzó la actriz. En todo su testimonio, siempre hizo hincapié en que todo fue aclarado en su momento y que no quedó nada por solucionar entre ellas.

En esa misma línea, recordó que en los últimos tres años hicieron una nota juntas: “De hecho, tenemos amigas en común e hice una nota con ella en plena pandemia. No sé qué le habrá pasado. Espero que lo solucione”. Por último, recalcó que ella no es la actriz apuntada por Pampita y volvió a remarcar que arreglaron las cosas “hace años”.

El testimonio de Pampita y la polémica por una actriz “sin empatía”

Todo surgió a partir de la entrevista que la modelo hizo con LAM el martes por la noche. Luego de contar que Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán tienen una buena relación y que ella no tendría problema en volver a trabajar con el actor chileno si se presenta la oportunidad, apareció la pregunta que dio lugar a las dudas.

Pampita habló sobre la actriz con la que nunca trabajaría

Ángel de Brito, conductor del ciclo, le consultó si existe una actriz con la que no trabajaría nunca. En la pregunta, el periodista aclaró que la China Suárez no estaba incluida. Lejos de esquivar el conflicto, la integrante del jurado del Bailando 2023 respondió afirmativamente que hay una figura con la que nunca trabajaría.

Sin entrar en detalles, Carolina explicó que en su momento “no tuvo empatía de mujer a mujer” y que nunca tuvo la posibilidad de hablar con ella a solas para arreglar las cosas. Finalmente, horas después de la entrevista de Gaetani fue el propio de Brito quien confirmó que se trata de Natalia Oreiro.