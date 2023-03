Le preguntaron al guitarrista de Coldplay si vería la película de sus shows en River y su respuesta sorprendió a todos: “Es incómodo”

escuchar

En octubre de 2022, la banda británica Coldplay hizo vibrar el Estadio Monumental en diez funciones que quedaron para la historia. Con entradas agotadas en cada recital, la banda liderada por Chris Martin reconfirmó con creces su idilio con el público local, al punto de generar un contenido extra que se verá en los cines de todo el mundo.

Dirigida por Paul Dugdale, la banda británica anunció durante esa visita la filmación de Coldplay - Music Of The Spheres: Live at River Plate, que ahora se emitirá los días 19 y 23 de abril para rememorar con todos los fanáticos todo lo que no se vio en las diez funciones realizadas en el estadio ubicado en Núñez.

Jonny Buckland, a la izquierda, y Chris Martin de Coldplay durante un concierto brindado en los Estados Unidos

Esta película, además de mostrar los mejores temas durante la gira, incluirá filmaciones exclusivas del detrás de escena y la relación que mantuvo Chris Martín con Jin, de la banda coreana BTS, quien también arribó al país para presentar acá “The Astronaut”, su primera canción en solitario (en colaboración con la banda británica).

En las últimas horas, Coldplay abrió un canal de diálogo en su cuenta de Twitter y anunció que Jonny Buckland, su guitarrista, contestaría preguntas de los seguidores: “Hola, si alguno tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, estaré acá alrededor de las 5:30 p.m. hora de Brasil / 8:30 p.m. Reino Unido / 1:30 p.m. Los Ángeles para responder algunas. Por favor pregunten y los veré más tarde. Jonny”, posteó la cuenta oficial.

La interacción de Jonny, guitarrista de Coldplay, con su público en Twitter

Una de las tantas consultas fue la de una usuaria llamada Micaela, quien mostró una bandera argentina en su usuario y preguntó su la banda vería la película que se rodó en el estadio de River: “Hola Jonny. ¿Vas a ver el vivo de River Plate en el cine?”, escribió para luego recibir una insólita respuesta. “No, no lo creo. Me siento un poco incómodo observándome a mí mismo, ¡especialmente en compañía de otras personas!”, sintetizó.

Otras de las preguntas que surgieron a través de esta interacción con los fans buscó indagar en la posible producción de un nuevo álbum y la respuesta generó también mucha expectativa ya que Jonny aseguró que la banda ya está trabajando en ello.

Coldplay se despidió de la Argentina con invitados especiales

En diez shows que fueron multitudinarios, Coldplay montó diez recitales a la altura de las circunstancias y contó, además, con la presencia de varios artistas de renombre que lucieron junto a ellos en el escenario.

Desde el primer día, la banda británica le brindó un homenaje a Soda Stereo con el reconocido tema “De música ligera”, el cual mantuvo muy efusivo al público, que recordó a la banda encabezada por Gustavo Cerati, Héctor “Zeta” Bosio y Carlos Alberto Ficicchia, alias Charly Alberti.

Otros de los cantantes que dieron el presente fueron Jim de BTS, Tini Stoessel quien interpretó el tema “Carne y hueso” y Manuel Turizo con el single “La bachata”.

LA NACION