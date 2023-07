Le tiraron un celular a Harry Styles durante su show en Viena y se retiró del escenario

escuchar

Los fans de Harry Styles quedaron conmocionados tras el incidente que vivió el cantante durante su show en Viena, Austria. Durante la gira de verano boreal que encabeza el cantante británico, uno de los espectadores del concierto le lanzó un celular directamente a la cara y el artista se retiró del escenario dolorido. Esto es parte de una tendencia que va en aumento y que ya afectó a varios músicos.

El momento en que un celular impacta en el rostro de Harry Styles

En medio de la presentación del Love On Tour, el cual convocó a miles de personas al Ernst Happel Stadion este sábado 8 de julio en la capital austríaca, el cantante se lució con sus últimos éxitos, como “As it was”, “Adore you” y “Music for a sushi restaurant”. Lo cierto es que no todo marchó bien para Styles, ya que los fans de ese país también persiguieron esta desagradable nueva moda, la cual se replicó en el último tiempo.

Según detalló el medio estadounidense TMZ -y lo que más tarde mostró un video viral en las redes sociales-, mientras Styles caminó en dirección hacia una esquina del escenario, una persona le tiró un celular a su cara. Este inmediatamente impactó en su ojo izquierdo y su nariz. La reacción del artista no tardó en generar conmoción entre el resto de los presentes debido a que se tapó la cara por completo con sus manos y, según afirmó la CNN, se retiró del escenario sin emitir palabra alguna.

Harry Styles recibe el impacto de un celular en medio de su show en Viena

Luego de unos minutos de descanso, el cantante de 29 años se incorporó y continuó con su show. Si bien no manifestó algún tipo de queja, sí lo hicieron sus seguidores en las diferentes redes sociales y páginas de fandom de Styles. Allí clamaron por el cese de estos comportamientos que se transformaron en una tendencia y que lo podrían herir.

“¡Odio que la gente siga haciendo esto! ¡Él muestra a todos tanto respeto y amabilidad y le pagan así! “; “Horrible comportamiento, la gente tiene que ser más respetuosa y aunque no fuera la intención obviamente salió lastimado y eso es inaceptable”; “¿Qué le pasa a la gente? Tienen que empezar a prohibir cosas en el concierto si las personas no pueden manejarse bien a sí mismas” y “Es peligroso, tanto para los artistas como para los demás en la audiencia”, fueron algunos de los mensajes que depositaron los seguidores de Harry Styles en la sección de comentarios del sitio oficial que publicó el lamentable video.

Este ataque a Harry se vincula con otros que ya sucedieron en el pasado, en donde también fue el blanco de objetos, solo que se trató de comida y no de algo tan pesado como un celular. Es una rutina que se volvió común luego de que varias personas le dejaran flores en el escenario, al tiempo que él se les acercaba. Sin embargo, esto se tornó agresivo con el paso del tiempo. En un concierto que ofreció en Los Ángeles en 2022, un fan le lanzó un paquete de confites de chocolate. Ese mismo año pero en un show en Nueva York, otro seguidor le tiró un nugget de pollo.

Algunos de los artistas que también padecieron el impacto de objetos en medio de sus shows fueron Bebe Rexha (al igual que Harry Styles, le lanzaron un celular, solo que ella frenó por completo el concierto) y Kelsea Ballerini, en donde una pulsera le golpeó de lleno uno de sus ojos.

LA NACION