La revelación de Emily Ratajkowski: ¿cuánto tiempo se vio con Harry Styles en secreto?

escuchar

Tras su reciente separación de Olivia Wilde, Harry Styles se ha unido a la lista de los solteros más codiciados. Sin embargo, el corazón del cantante podría tener ya nueva dueña a juzgar por una serie de imágenes que mostraron al artista junto a la modelo estadounidense Emily Ratajkowski.

La joven de 31 años fue vista besándose en las calles de Tokio con el músico y actor a finales del mes pasado en el marco de un vínculo que habría comenzando un tiempo antes. En una conversación previa para un podcast, la también actriz se refirió a su situación sentimental e insinuó que llevaba dos meses saliendo con una persona “de gran nombre”.

En su charla en el podcast Going Mental With Eileen Kelly, la modelo fue consultada acerca de si había iniciado algún vínculo recientemente y dijo: “Empecé a salir con alguien que me gusta, ‘me gusta’, así que se siente diferente”, dijo.

Al mismo tiempo, Emily reconoció en la entrevista, grabada el 9 de marzo, que “cuatro semanas antes” su situación era distinta, pero incidió en que las cosas cambiaron para bien. “Ahora solo estoy como diciendo: ‘Oh, bueno, él es genial’”, confesó.

El beso apasionado de Harry Styles y Emily Ratajkowski

Ratajkowski también comentó que espera que el hecho de salir con alguien que “tenga más confianza en sí mismo” evite los obstáculos con los que tropezó en el pasado. “Busco gente de buen corazón, reflexiva, con buenas intenciones, divertida”, explicó.

Emily ha sido noticia en el último tiempo luego de que su exesposo Sebastian Bear-McClard, con quien comparte un hijo de dos años, fuera acusado de conducta sexual inapropiada. La pareja se separó en julio de 2022 y Emily solicitó el divorcio un par de meses después en medio de acusaciones de infidelidad.

Previo a las imágenes que muestran a la modelo a los besos con Harry Styles en Tokio, en las que se los ve charlando y bailando bajo la lluvia, a Emily se la vinculó con Pete Davidson. Esto sucedió luego de mantener una supuesta historia fugaz con Brad Pitt, nunca confirmada pero tampoco desmentida.

A mitad del año pasado comenzó a especularse con la posibilidad de que la modelo y el ex de Angelina Jolie estuviesen en medio de una relación. El sitio estadounidense Page Six aseguró que fuentes cercanas así lo confirmaban.

Según relató el portal, Pitt y Ratajkowski estuvieron “saliendo en secreto” durante varias semanas, aunque no habrían llegado a mantener un noviazgo formal. Las estrellas se estaban conociendo sin ponerse rótulos y disfrutando del momento. “La gente ha estado especulando sobre esto durante un tiempo. Brad no está saliendo con nadie, pero ellos [Pitt y Ratajkowski] fueron vistos un par de veces juntos”, explicó un conocido del actor. Más tarde, una fuente le afirmó a la revista OK! Magazine que a finales de agosto de 2022 Pitt invitó a la modelo a una cita. “Él la invitó a salir y ella dijo que sí. Ella siempre ha pensado que Brad era guapo y la verdad, ¿qué tenía para perder?”, explicó una persona cercana a Ratajkowski. El vínculo entre ambos no habría prosperado y en noviembre el nombre del comediante Pete Davidson pasó a ocupar el protagonismo en la vida de la modelo.

Pete Davidson y Emily Ratajkowski en el Madison Square Garden, en 2022 Backgrid/The Grosby Group

“Pete Davidson está saliendo con Emily Ratajkowski”, anunciaban los portales de todo el mundo mientras la supuesta pareja se dejaba ver en noviembre tomada de la mano por las callecitas de Brooklyn.

“Pete y Emily han estado hablando durante un par de meses. Están en las primeras etapas, pero ambos se gustan mucho”, le confirmó un testigo a la revista US Weekly. Más tarde, ambos pusieron fin a las especulaciones con nuevas salidas juntos. Según diferentes medios norteamericanos, este romance comenzó por amigos en común que “les tendieron una trampa”. “Pete hace reír a Emily y le encanta lo inteligente que es”, agregabala una fuente sobre qué fue lo que la modelo vio en este rompecorazones. “Me impresionó. Obviamente las mujeres lo encuentran muy atractivo. Los chicos dicen: ‘Wow, ¿qué tiene ese tipo?’ Parece súper encantador y vulnerable. Su esmalte de uñas es increíble. ¡Se ve bien! Tiene buena relación con su madre. ¡Nos encanta!”, dijo la modelo sobre el humorista por aquel entonces. Sin embargo, esta historia tampoco habría prosperado.

LA NACION