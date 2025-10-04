Lionel Richie: el pasatiempo que desató la furia de su hija Nicole y de Cameron Díaz y el peor escándalo de su vida

Lionel Richie acaba de lanzar Truly, el libro de memorias en el que repasa algunos de los puntos más importantes de su vida y de su carrera, a la vez que revela aspectos desconocidos sobre sus vínculos con otras estrellas, como su amigo Michael Jackson.

En ese contexto, el cantante está brindando una serie de entrevistas y desde hace semanas, debido a sus dichos, su nombre ocupa un espacio relevante en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Este viernes, el intérprete de “Hello” se convirtió en noticia por uno de sus primitivos hobbies.

El músico de 76 años apareció en Today with Jenna & Friends y contó que su nueva habilidad es la jardinería. “Ahora soy el jardinero de mi casa. Como dice mi nieto Sparrow: ‘¡El abuelo está en el jardín, destruyendo el medio ambiente!’”, bromeó el músico.

Y explicó: “Porque lo que hago es podar... Una vez decidí podar la ligustrina, y de entre todos los lugares y momentos para hacerlo, lo hice en primavera”. Entonces, según recordó “un nido de pájaros cayó al suelo”.

“‘¡El abuelo está matando a los animales!’”, relató Richie con humor la reacción de Sparrow. Y contó: “Quienes se lo tomaron como algo personal fueron los que estaban en casa: Nicole [Richie, su hija], Cameron [Diaz]. Las dos exclamaron: ‘¡Dios mío!’”. Entonces, según el relato del músico, la empresaria y la actriz tomaron el pájaro, mientras Sparrow expresaba: “¡Abuelo, los estás matando!“.

“Y, claro, después de eso, solo me quedó abandonar a la familia por completo. Ninguna mala acción queda impune”, exageró, con mucho humor.

Richie es abuelo de Harlow, de 17 años y Sparrow, de 16, los hijos de su Nicole, y de Eloise, la hija de Sofia Richie, a quien dieron la bienvenida en mayo de 2024.

Y aunque hoy parezca que los contratiempos familiares solo alcanzan el estatus de anécdota graciosa, hubo un tiempo en el que los escándalos eran moneda corriente. En su libro autobiográfico, Richie dedica un capítulo al peor de todos.

“Hay ciertas cosas en la vida que te das cuenta de que las superaste porque intentaste olvidarlas”, le explicó Richie a la revista People esta semana, refiriéndose a sus memorias. “Ahí es donde el libro dio muchos giros, porque empezó a profundizar en las emociones de mi vida. Hubo momentos que definitivamente quería recordar, pero también hubo otros que intenté olvidar y tuve que desenterrar”, explicó.

Lionel Richie y Brenda Richie, un amor que terminó en escándalo Grosby Group

Uno de esos momentos fue, sin duda, la violenta pelea entre las dos madres de sus hijos, su entonces esposa Brenda Harvey y Diane Alexander, que en ese momento era su amante.

Richie y Harvey fueron novios desde que eran estudiantes universitarios, cuando él era parte del grupo The Commodores y comenzaba a tener cierto reconocimiento. Se casaron en 1975 y tiempo después decidieron adoptar a Nicole.

“En junio de 1988 la relación llegó al punto de no retorno”, cuenta Richie sobre el incidente al que cataloga como “el escándalo de mi vida”. “Lo que muy poca gente sabía era que Brenda y yo estábamos separados. Conseguí un lugar en la playa y me escondí allí, intentando estar solo, para descomprimir los conflictos de alguna manera, porque aquello nos estaba matando a todos”, rememora en su libro. Al regresar a Los Ángeles, decidió pasar a ver a Alexander. Y mientras estaban los dos solos en la casa de la mujer, oyeron que llamaban a la puerta.

Lionel Richie junto a su segunda esposa, Diane Alexander, en 1996 Grosby Group

“Cuando se abre la puerta, Brenda está ahí parada. Hay una confrontación enorme. Diane está en shock total y yo intento irme, alejar a Brenda. Fue la pelea a gritos más horrible que presencié en mi vida, y todo ocurrió en un pequeño recibidor”, relató.

Richie revela que se fue en medio de ese caos, con la esperanza de que su esposa lo siguiera. “Pero una vez que me fui, ella regresó y reanudó la discusión. Los vecinos llamaron a la policía. Se presentaron cargos, pero luego se retiraron”.

El escándalo llegó a la prensa, porque en ese momento él era considerado una de las estrellas más importantes de la música. “Lo más doloroso, la tragedia de nuestras vidas, fue que Brenda quedó desconsolada. Y lo entiendo. Damas y caballeros, lo entiendo”, se sinceró. “Simplemente crudo, horrible y desastroso. Ese es el día más triste en la vida de un matrimonio”, se lamentó. “Cuando sabés que aún podés seguir amando, que tenés una historia en común que permanecerá, pero la relación se acabó. Y lo sabes”.

Después de divorciarse, Richie se casó con Diane en 1995. Más tarde le dieron la bienvenida a su hijo Miles, hoy de 31 años, y a Sofía, de 27. Finalmente, se separaron en 2004 y actualmente el músico está en pareja con Lisa Parigi.