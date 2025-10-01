“Maloliente”: la inesperada crítica de Lionel Richie a Michael Jackson por su “falta de higiene”

Hace apenas unas semanas, Lionel Richie se presentó en el Movistar Arena y dejó en claro que no solo conserva la voz que lo hizo famoso en los años setenta, sino que tiene una larga historia artística y personal que quiere seguir compartiendo con el público. Quizás por eso, el cantante estadounidense acaba de lanzar su libro de memorias que, tanto por sus anécdotas y opiniones fuertes, ya generó polémica.

Es que en uno de los capítulos de Truly (Realmente) Richie critica la higiene de otra de las superestrellas de la música: Michael Jackson, al que llama “maloliente” y acusa de no cambiarse la ropa durante días.

“Michael era muy cercano a sus hermanos y a su madre, pero una vez que se lanzó como solista y empezó a hacer álbumes, películas y vídeos increíbles, se hizo cargo de su propio proyecto”, escribió el intérprete de cantante de “Hello” y “Say You, Say Me” en su autobiografía.

Según publica Page Six en un adelanto de su libro, el juez de American Idol relató que él y el fallecido productor musical Quincy Jones se burlaban de Jackson, a quien apodaban “Smelly” (maloliente). “Michael también se reía, al darse cuenta de que no se había dado cuenta de que no se había cambiado ni lavado la ropa en un par de días”, escribió Richie. Y agregó: “Todos tenemos nuestras manías”.

Quincy Jones, Michael Jackson y Lionel Richie en la grabación del tema "We Are The World" Netflix - Netflix

El intérprete de “All Night Long” señaló que su colega se mostraba en los escenarios luciendo vestuarios que eran confeccionados por él mismo y sus estilistas, pero que debajo del escenario usaba “pijamas y pantuflas” o ropa de calle bien común. “Siempre que Michael venía a visitarme, llevaba lo primero que había encontrado: jeans y una remera”, escribió Richie, añadiendo que el cantante de “Thriller” nunca usaba desodorante. “Y los vaqueros se le caían o eran demasiado cortos para ser vaqueros y, bueno, olían mal”, aseguró.

Cuando el exlíder de los Commodores preguntó de dónde había sacado esos extraños pantalones, Jackson le respondió: “Lionel, pasé por una tienda en el Valle. El dueño salió y me regaló un par”.

“Todos guardan algo de recuerdo. Y Michael, simplemente se acostumbró a usar los mismos pantalones hasta que se volvieron inutilizables”, rememoró.

“Su día a día era lo que podríamos llamar excéntrico. Como un profesor despistado, pero a la vez un niño”, añadió Richie, de 76 años, y recordó una ocasión en la que le regaló a Jackson un par de jeans y ropa interior limpia y lo alentó a ducharse, al notar que tenía un olor desagradable.

“Luego lo llevé a su casa, y él se mostró dulce y agradecido”, afirmó Richie en sus memorias. “En cuanto regresé a casa, pasé por la sala y vi que, sobre la alfombra, estaban la ropa interior de Michael Jackson y sus viejos vaqueros raídos. Tirados allí como animales atropellados”, añadió. “¿Qué podía hacer sino reírme? Michael Jackson estuvo aquí”, agregó.

Richie y Jackson mantuvieron una profunda amistad y, junto a Quincy Jones, fueron los ideólogos de “We Are the World”, la canción grabada en 1985 por ellos y otras estrellas de la música como Ray Charles, Kim Carnes, Diana Ross, Paul Simon, Tina Turner, Kenny Rogers, Billy Joel, James Ingram, Stevie Wonder, Harry Belafonte, Cyndi Lauper, Dionne Warwick, Bob Dylan, Huey Lewis, Daryl Hall y Bette Midler.

Las regalías del tema, que se convirtió en un éxito a nivel mundial, fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la hambruna en Etiopía. La epopeya que significó reunir a todas esas figuras en un estudio de grabación quedó registrado en el documental La gran noche del pop, estrenado por Netflix en febrero de 2024.