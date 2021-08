Lo que no se ve: cómo es la relación entre Wanda Nara y Antonela Roccuzzo, la nueva “reina de París”

El contrato ya se firmó y oficialmente comenzó la nueva etapa de la carrera de Lionel Messi: el delantero se sumó al París Saint Germain, y revolucionó a los hinchas desde que pisó suelo francés. Su esposa, Antonela Roccuzzo, también capturó toda la atención, y algunos la definen como “la nueva reina de París”. Hasta hace poco, quien disponía ese título simbólico era Wanda Nara, por sus posteos desde la Torre Eiffel y enamorada de la vida parisina junto a Mauro Icardi. La incógnita sobre cómo será la relación entre ambas todavía está abierta: ¿serán amigas, como fue el caso de Antonela con la esposa de Luis Suárez en Barcelona? ¿O tendrán una relación protocolar?

Ahora que sus maridos son compañeros de equipo, los gestos virtuales empezaron a llegar. Sin embargo, la pareja le ofreció una bienvenida digital: la empresaria tomó la iniciativa y empezó a seguir en Instagram a la esposa de “La Pulga” y la rosarina, con cierta demora, le devolvió el follow; mientras que Icardi saludó a Messi a través de sus stories recién un día después de que el delantero llegara a Francia.

Cabe agregar que Antonela sigue a varias famosas argentinas, como “La princesita” Karina, la China Suárez, Jujuy Jiménez, Jimena Barón, Vero Lozano.

Ambas son amantes de la moda, pero eligen caminos distintos: Roccuzzo cultiva el bajo perfil, y Nara muestra cada uno de sus costosos oufits en sus posteos. A su vez, las dos mujeres llevan tatuados los nombres de sus respectivos hijos: Wanda selló su amor por sus hijos en una de sus muñecas y en el antebrazo; mientras que la rosarina se tatuó las manos. Otra casualidad que las une, pero todavía no las acerca.

Con un simple vistazo al pasado es posible advertir que hasta el momento no las une ni siquiera una relación cordial: en febrero del 2020 coincidieron en el Fashion Week de Milán, pero no se las vio conversar ni saludarse en ningún momento.

Recordemos que dos años antes había tenido lugar el Mundial Rusia 2018, y la esposa de Icardi manifestó su descontento cuando supo que el delantero no había sido convocado para jugar. Aquella decisión de Jorge Sampaoli despertó polémica en Twitter, y en ese entonces Nara fue una de las primeras en defender a su esposo: “Tal vez no sea ahora el momento, pero él espera con tranquilidad que llegue la chance; hay cosas que no tienen explicación, y hoy lo que está pasando con Mauro es una injusticia porque se merece estar”.

Al parecer, una suerte de carácter transitivo de su enojo podría ser la razón por la que no intercambió palabras con la mujer del capitán de la Selección Nacional. A esto se suma que durante la primera conferencia de prensa de Messi como jugador del PSG, no nombró a Icardi como uno de sus “amigos argentinos”.

Al ser consultado sobre su adaptación a su nuevo equipo, “La Pulga” destacó su gran relación con Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes, pero no hizo ni una sola mención a su otro colega argentino. Sin embargo, el cambio de país afectará a toda la familia, y puede que su círculo social se agrande ahora que van a compartir más momentos con los allegados a los jugadores de la liga francesa.

Vale recordar que las amistades ocupan un lugar importante en la vida de Messi y Antonella: las cenas con Luis Suárez, Sofía Balbi, Cesc Fàbregas y Daniella Semaan son habituales en su agenda. En este sentido, se mantienen fieles a la tradición de compartir paradisíacas vacaciones con sus amigos y sus esposas cada año. Habrá que esperar para ver si se suman nuevos rostros a sus viajes y salidas.

