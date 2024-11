Lola Latorre reveló el motivo por el que se sometió a una cirugía estética

Lola Latorre, hija de Diego y Yanina Latorre, sorprendió a sus más de 694 mil seguidores en Instagram con una serie de historias en las que contó cómo fue la cirugía estética alrededor de su nariz que se realizó. Tras la operación, la joven se animó a hablar del tema con sus seguidores y contó los motivos detrás de su decisión.

El tema de las cirugías estéticas es algo delicado en nuestro país y en el mundo del espectáculo tras el fallecimiento de Silvina Luna el año pasado, quien desarrolló una insuficiencia renal a partir de una mala praxis ocasionada por Aníbal Lotocki. Este tema sensibilizó a miles de personas y puso en debate mediático los estándares de belleza de la industria, la autoimagen y autoestima.

En este contexto, Lola Latorre se animó a hablar de los motivos por los cuales tomó la decisión de hacerse una cirugía estética. “Hace tiempo que vengo con la idea de operarme la nariz. Siempre tuve el tabique desviado y no me sentía cómoda cada vez que me miraba al espejo y me sacaba fotos”, introdujo en una historia y añadió: “Primero empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta de que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía. Así que el jueves pasado me operé y estoy feliz”.

Asimismo, explicó: “La idea era hacerme algo natural porque no quería que me cambiara la cara ni mi expresión. Así que decidí hacerlo con el doctor Daniel Mendiondo, que es el 1, que conoce mi carita y entendió perfecto lo que yo quería”.

Lola Latorre contó detalles sobre su cirugía estética (Captura/Instagram: @lolitalatorre)

Sin embargo, una gran duda que le surgió era si compartir esta noticia, o no. Finalmente, mostró el momento anterior y el postoperatorio ante sus seguidores. “Me daba mega inseguridad mostrarlo y compartirlo, pero como siempre les comparto todo de mi vida, aquí estoy. Sé que es un tema delicado, que tiene que ver con belleza, cirugía, estándares perfectos, inseguridades y demás. Por eso me costaba un poco hablar del tema”, indicó y agregó que no quería “dar esa imagen de que lo que no nos gusta, operarlo. Porque no es así, hay que trabajar mucho nuestro amor propio”.

Por último, agregó: “Pero también, está bueno sacarle un poco ese peso y entender que si uno, más allá de lo que diga el resto, tiene algo que le molesta, somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queremos siempre cuidándonos mucho, ¿no?”.

Lola Latorre contó detalles sobre su cirugía estética (Captura/Instagram: @lolitalatorre)

En las últimas horas, Lola Latorre mostró cómo va la recuperación de su cirugía estética y los problemas que tuvo, como, por ejemplo, no poder bañarse sola. “Por primera vez en todo mi postoperatorio me bañé sola. Es un gran avance porque me sentía todo el tiempo sucia. Me sentía el pelo muy engrasado y lo logré hoy a la mañana de una manera muy incómoda. Mis moretones van cambiando de color, es como un arcoíris”, señaló.

El apoyo de Diego Latorre a su hija Lola

El comentarista deportivo Diego Latorre compartió unas historias de su hija tras el viaje a Europa junto a su hijo Dieguito. En el video se la ve a ella abriendo cajas de pulseras y aros traídos del Viejo Continente. “¿Cómo estás de la nariz, hija?”, le preguntó él, a lo que Lola respondió: “Bien, mejorando”. En la imagen se la ve con una venda en la nariz y algunas marcas producto de la cirugía en la zona de la mejilla. “Tomaste una muy buena decisión. Te banco”, concluyó Diego, mientras que ella le respondió: “Te amo”.

En el último video ella se probó una campera retro del Arsenal, club inglés del cual es hincha Diego Latorre. “Soy toda una chica Arsenal... operada”, manifestó ella mientras posaba para el video. Tras la cirugía, la influencer se mostró muy activa y contenta por la decisión que tomó, aunque deberá esperar un tiempo para ver los resultados.