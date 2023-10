escuchar

Matthew Perry falleció a los 54 años. El actor fue encontrado sin vida en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, según trascendió, y habría sufrido un ahogamiento. La noticia, que se dio a conocer la noche de este sábado, conmocionó al mundo del espectáculo y a todos los fanáticos que se encariñaron con el icónico Chandler Bing en Friends. Durante 234 episodios, el intérprete logró transmitir una mezcla de ternura, compañerismo y un sinfín de risas a los espectadores. Acá recopilamos 10 de los momentos más destacados en la sitcom.

Chandler Bing consiguió conquistar el corazón de los espectadores desde el minuto uno. Su personaje atravesó múltiples facetas, caracterizado por su impecable uso de la ironía, su leal amistad con el grupo y su acompañamiento en la pareja. Pero el amor fue más allá de las pantallas y de la unión entre Rachel Green, Ross y Monica Geller, Joey Tribbiani y Phoebe Buffay. Y es que Perry se ganó la amistad real de Jennifer Aniston, David Schimmer, Courteney Cox-Arquette, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow.

Friends se convirtió en una de las series favoritas de todos los tiempos Archivo

“Sabemos que estás bebiendo”, le dijo Aniston a Perry, en un momento en el que el actor atravesó una de las etapas más duras de las adicciones al alcohol y a otras sustancias. “¿Cómo pueden saberlo?”, expresó, al recalcar que no asistió a ningún rodaje bajo sus efectos. “Por el olor”, replicó la actriz, con la genuina intención de ayudarlo. Así lo contó el intérprete en su libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicado en noviembre de 2022.

Chandler Bing se convirtió en un ícono de la televisión de comedia. Entre el amor, sus valores de amistad y las incalculables meteduras de pata; acá te compartimos una recopilación de los 10 mejores momentos del personaje de Matthew Perry en Friends.

1. Su beso con Julia Roberts

La aclamada serie contó con la participación de numerosas estrellas de Hollywood en sus 10 temporadas, como Brad Pitt, Bruce Willis, Reese Witherspoon o Winona Ryder. En el episodio 13 de la segunda temporada, Julia Roberts interpretó a Susie Moss, quien se reencuentra con Chandler luego de cursar juntos la primaria.

Así, la actual maquilladora le recuerda a su excompañero que cargó con el apodo de Susie Underpants luego de un acto que protagonizó Bing, cuando le alzó la falda delante de todo el colegio. A pesar de sus disculpas, la joven llevó a cabo una cruel venganza que culminó con Chandler sin poder salir de los baños de un restaurante.

2. Cuando lo esposan a una silla

Mientras Rachel trabaja en Bloomingdale’s, Chandler decide salir con su jefa Joanna, en el episodio 3 de la cuarta temporada. Una situación que no terminará bien, cuando la superiora lo esposa a una silla y lo deja atrapado durante horas.

3. Cuando permaneció sin hablar dentro de una caja

La lealtad de Chandler Bing con sus amigos era indiscutible. A pesar de las meteduras de pata o de las confusiones, demostró ser un fiel y leal compañero. Así, cuando se enamoró de la novia de Joey, Kathy (interpretada por Paget Brewster), y la besa en un acto impulsivo; accede a cumplir la condición que su amigo le impone: permanecer dentro de una caja sin pronunciar palabra. Esto sucedió en el episodio 8 de la temporada 4, cuando el italiano protagonizará un gesto de reciprocidad.

4. El primer “te quiero”

La relación entre Mónica y Chandler comenzó como un secreto, pero poco a poco se fueron acercando y formaron una de las parejas más unidas de la historia de la televisión. En el octavo episodio de la quinta temporada, Chandler le dice su primer “te quiero” a Mónica sin pensarlo demasiado; mientras ella se disfraza con un pavo en la cabeza, una de las escenas más icónicas de Friends, a modo de disculpa por un hecho del pasado.

5. Su risa del trabajo

¿De qué trabaja Chandler Bing? Fue una incógnita que, hasta bien adentrada la serie de Friends, tanto los espectadores como sus propios amigos se preguntaban. Para intentar encajar en un ambiente en el que vivió episodios como que su jefe no se supiera su nombre, que lo trasladaran a otro Estado para no reconocer que se quedó dormido o que su superior le diera palmadas en el trasero como un acto de aprobación; el tímido Bing creó una “risa del trabajo”, que perfeccionaba cada vez que escuchaba algo ante lo que tendría que fingir.

6. Cuando Chandler no puede llorar

Chandler Bing no puede llorar. O al menos eso cree. Durante todo el episodio 14 de la sexta temporada, sus amigos y en especial Mónica tratan de conmover al protagonista de los chistes, con fallidos resultados. Pero habrá algo que cambiará todo.

7. La pedida de mano entre Chandler y Mónica

Uno de los momentos más románticos de las 10 temporadas de Friends fue, sin dudas, la pedida de mano entre Mónica y Chandler. Con un living lleno de velas, música y la complicidad de sus amigos, la pareja se hizo una propuesta mutua para darse el “sí, quiero”; durante el último capítulo de la sexta temporada.

8. Cuando Chandler posa para las fotos

Chandler y Mónica quieren tener un álbum de recuerdos de su relación, pero el icónico personaje no tolera posar frente a las cámaras. Las postales finales, a pesar de los intentos de relajación que protagonizan, fueron memorables, aunque no del modo en que les gustaría.

9. Cuando le revela a un niño que fue adoptado

Cuando Chandler y Mónica descubren que no pueden tener hijos, acuden a la casa de una familia para asesorarse sobre la adopción. Owen, el pequeño de la casa, fue adoptado por sus papás, aunque aún no lo sabe. Esta situación dura poco tiempo desde que Chandler entra en la vivienda, ya que, sin malas intenciones, le dispara al chico la información.

10. La pulseada entre Catwoman y el Conejito

Chandler, bajo el disfraz de un conejito rosa que come zanahorias, se enfrenta a una pulseada con Mónica, disfrazada de Catwoman; en medio de la fiesta de Halloween.

El pulso en la fiesta de Halloween HBO MAx

Otras escenas rodearon al personaje icónico de Chandler Bing: como su inédita relación con el pato y el pollo que adoptan como mascotas, su aparente disgusto hacia los perros, su adicción a la torta de queso cuando un pastel aparece de manera repentina en su puerta o sus irrepetibles bailes. Sin dudas, el mundo de Friends extrañará mucho a su icónico protagonista.