Murió el actor Zack Norman, recordado por su trabajo en la La Niñera

A los 83 años murió el actor y productor estadounidense, Zack Norman, recordado por todos por haber interpretado a Jack, el tío de Fran Fine (Fran Drescher) en La Niñera (The Nanny). Fue su hija quien hizo pública la noticia a través de sus redes sociales y rápidamente sus fanáticos rememoraron sus emblemáticos trabajos en las películas Cadillac Man y Tras la esmeralda perdida.

Norman interpretó al "tío Jack" en la serie (Foto: Captura de YouTube / The Nanny)

Esta semana, los fanáticos despidieron a Howard Jerrold Zuker o simplemente Zack Norman, como lo conocían todos. Fue su hija Lori Zuker Briller la encargada de comunicar la triste noticia vía Facebook con un emotivo posteo. “Dondequiera que te quedaste, sé que todo se volvió más animado. Eras la persona más enigmática dondequiera que ibas. El mejor padre, esposo, abuelo y amigo, trajiste tantas risas y mucho enriquecimiento a todas nuestras vidas. No hay palabras para explicar cuánto te extrañaremos. Ve a hacer lo tuyo. ¡Salud para ti siempre! Te amo para siempre”, expresó la mujer el lunes 29 de abril.

Sus palabras estuvieron acompañadas por una serie de fotos de su padre y una postal familiar. Según consignó el medio Deadline, Jeff Briller, suegro del actor, confirmó que Norman murió el domingo 28 de abril por causas naturales.

La hija del actor confirmó la noticia en las redes (Foto: Facebook Lori Zuker Briller)

Zack Norman nació el 27 de mayo de 1940 en Massachussets, Estados Unidos, e inició su carrera profesión en la década del 60 en el mundo de la actuación y los monólogos. Uno de sus trabajos más recordados fue su participación especial en La Niñera, donde interpretó al “Tío Jack”, el hijo de la abuela Yetta Rosenberg-Jones y hermano de Sylvia Fine, la madre de Fran.

En su curriculum se destacan las películas Babyfever, Ragtime y Cadillac Man, donde trabajó con Robin Williams. Uno de sus papales más destacados en la pantalla grande fue el film de 1984, Tras la esmeralda perdida (Romancing the Stone) con Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. En televisión participó de las series The Flash, The A-Team y Baywatch. También trabajó como productor.

