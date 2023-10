escuchar

Matthew Perry, el actor que protagonizó al icónico Chandler Bing en la serie Friends, murió a los 54 años. El intérprete fue encontrado inconsciente en su casa de Los Ángeles y, posteriormente, se informó de que había fallecido, aseguraron fuentes policiales a medios estadounidenses.

Perry nació en Massachusetts en 1969 y luego se crió en Ottawa, Canadá, donde asistió a la escuela primaria con Justin Trudeau, quien después se convirtió en primer ministro canadiense.

Matthew Perry murió a los 54 años (Foto: captura/@mattyperry4)

Cuando era adolescente, Perry se mudó a Los Ángeles para seguir su carrera como actor. A finales de la década de 1980, interpretó a Chazz Russell en Boys Will Be Boys y a Roger, junto a Christina Applegate, en la película para adolescentes Dance ‘Til Dawn.

Matthew Perry apareció en Dance ‘Til Dawn, junto a Christina Applegate, y en Boys Will Be Boys IMDB

Pero fue su papel como Chandler Bing en Friends el que lo lanzó a la fama internacional. El ingenioso Chandler era famoso por sus frases sarcásticas y el papel le valió a Perry una nominación al premio Primetime Emmy en 2002.

La serie, protagonizada también por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, se emitió por primera vez en 1994 y se convirtió en uno de los programas más exitosos de todos los tiempos.

El exitoso elenco de Friends: Chandler Bing (Matthew Perry), Rachel Green (Jennifer Aniston), Ross Geller (David Schwimmer), Monica Geller (Courteney Cox), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) y Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) LA NACION

Perry también apareció en varias películas, incluidas Fools Rush In, Almost Héroes, Whole Nine Yards y 17 Again.

El actor protagonizó junto a Salma Hayek Fools Rush In IMDB

En 1998, apareció en Almost heroes IMDB

Matthew Perry protagonizó 17 again junto a Zack Efron IMDB

Su papel más reciente fue el de Ted Kennedy, el exsenador estadounidense y hermano del presidente asesinado John F. Kennedy, en la miniserie de televisión de 2017 The Kennedys: Decline and Fall.

Perry interpretó a Ted Kennedy en The Kennedys: Decline and Fall IMDB