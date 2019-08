Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Karina Jelinek

Igual que le ocurrió en 2013, Karina Jelinek no pudo participar del proceso de electoral. Esta vez no por llegar tarde a la escuela donde votaba, sino porque se encontraba en un evento de polo en Ibiza, España. Así lo hizo saber en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto en la que se la ve posando para fotógrafos en el Ibiza Polo Club.

Durante todo el domingo y el lunes, sus seguidores recordaron el momento en el que Karina llegaba a votar pasadas las 6 de la tarde, justo después de que cerraran los comicios. "Vengo de una producción, ábranme, please. ¿Cerró? Please, abran, quiero votar. ¿Ya cerró en serio? Ay no, please, recién termino una producción yo", dijo la modelo frente a un móvil de televisión.

Muchos usuarios le escribieron: "No llegas ni a palos entonces", "La próxima votá" o "Andá a la embajada".

Jelinek se tomó los comentarios con humor y sus seguidores la felicitaron por no ofenderse. "Nunca podría enojarme con mis Karinitos", tuiteó. Y más tarde, aconsejó aprender de sus errores para votar "con sabiduría" y "por un país mejor".