La película de Adrián Suar que es furor en Netflix y te hará reflexionar sobre el uso excesivo del celular

Adrián Suar es el protagonista de varias comedias para disfrutar solo o en familia; sin embargo, una de sus últimas sorprendió al algoritmo de Netflix por sus repetidas reproducciones. Pese a que su estreno original fue en 2024, No puedo vivir sin ti se convirtió en una de las preferidas de la plataforma ahora: descubrí de qué se trata.

Adrián Suar y Paz Vega, en una relación puesta a prueba por una adicción a la tecnología David Herranz / Netflix

Dirigida por Santiago Requejo, la película argentino-española cuenta en poco más de una hora y media la historia de Carlos (Adrián Suar), un ejecutivo de una consultora tecnológica que vive obsesionado con su teléfono celular. Su adicción es tan profunda que el móvil se convirtió en el centro de su universo, por lo que afecta su rendimiento laboral y, sobre todo, su vida familiar.

El conflicto estalla cuando su esposa, Adela (Paz Vega), llega a su límite tras un incidente en la fiesta de casamiento de la hermana de ella, donde la distracción de Carlos provoca un desastre. Ante la amenaza de un divorcio inminente, Adela le da un ultimátum: debe elegir entre su matrimonio o su teléfono.

No Puedo Vivir Sin Ti. Adrián Suar in No Puedo Vivir Sin Ti. Cr. Unai Mateo / Netflix ©2024 Unai Mateo /Netflix

Para recuperar a su mujer, Carlos decide inscribirse en una terapia radical para adictos al celular, un tratamiento que lo obliga a desconectarse por completo y a enfrentarse a la realidad del mundo físico. A través de situaciones cómicas y algunos momentos de reflexión, la película explora cómo la tecnología puede alejarnos de las personas que más queremos mientras intentamos estar “conectados” con todo lo demás.

“Un hombre con problemas de adicción al trabajo arruina un evento familiar y su mujer le da un ultimátum. Ahora tiene que elegir entre su teléfono celular y su matrimonio de 20 años”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

Paz Vega, la actriz española que protagoniza No puedo vivir sin ti junto a Adrián Suar

Suar se prepara para un 2026 de alto impacto con dos ambiciosas apuestas que prometen dominar tanto el streaming como las salas de cine. Por un lado, el actor y productor protagoniza junto a Griselda Siciliani la película Felicidades, una ambiciosa producción de Netflix dirigida por el español Álex de la Iglesia. Basada en la exitosa obra teatral homónima y rodada en Buenos Aires, esta comedia negra cuenta con un elenco estelar que incluye a Benjamín Vicuña y Diego Capusotto. Casi en paralelo, regresará a los cines en agosto con Yo, Narciso, una sátira sobre el ego moderno que marca su esperado reencuentro en pantalla con Natalia Oreiro.

No puedo vivir sin ti, el éxito de Suar que arrasa en Netflix (Foto: Netflix)

Tres películas protagonizadas por Adrián Suar para ver si te gustó No puedo vivir sin ti

1. 30 noches con mi ex (2022)

El Turbo, luego de años separado de La Loba, acepta, por pedido de la hija que tienen en común, convivir durante treinta días con su exmujer, que viene de una larga internación psiquiátrica. Duración: 1 h 35 min. 30 noches con mi ex se puede ver en Disney+.

30 noches con mi ex, tráiler oficial

2. Corazón loco (2020)

Un hombre lleva una doble vida con una familia en Buenos Aires y otra en Mar del Plata. No obstante, las mujeres se unen para vengarse por años de secretos y engaños. Duración: 1 h 48 min. Corazón loco se puede ver en Netflix.

Trailer de Corazón loco - Fuente: Netflix

3. Me casé con un boludo (2016)

Fabián Brando y Florencia Córmik son actores. Durante un rodaje inician un romance que termina en casamiento, pero en la luna de miel ella se da cuenta de que se casó con un idiota. Cuando Fabián se entera, idea un plan con la ayuda de su guionista. Duración: 1 h 40 min. Me casé con un boludo se puede ver en Disney+.