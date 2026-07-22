Los detalles de la denuncia que iniciará Tomás Dente contra su hermano

“Este tipo, que es Fernando Dente, que aparte anda diciendo barbaridades de mí, porque yo me entero de todo, anda diciendo que yo de chiquito le pegaba, lo abusaba, barbaridades. Puedo ser un montón de cosas, un loco de mier..., agresivo, virulento, amoroso, odioso, puedo ser todo. Ahora, eso no. Lo invito a que se siente en televisión y cuente qué es eso tan íntimo que generó entre nosotros una brecha”, dijo hace poco más de una semana en medio de un extenso descargo en su programa de Net Tv el conductor Tomás Dente. Según su discurso, su hermano menor habría dicho a colegas en off que en la época que vivían juntos él se habría propasado. Consultado por el tema, el actor y director teatral esquivó la pregunta, respondiendo solo: “Es mi hermano”. A partir de eso, el conductor no solo negó cualquier tipo de delito, sino que aseguró que tomará acciones legales contra su familiar.

“Será por calumnias e injurias, por la falsa imputación del delito sexual”, confirmó Marcelo Biondi, abogado del mayor de los Dente desde hace años, en diálogo con LA NACION y aseguró que apenas termine la feria judicial (el 3 de agosto), iniciará la demanda. “Estamos viendo el tema de las personas a las cuales el hermano le transmitió este delito. Tomás está en diálogo con esta gente que será necesario que presten declaración en su momento”, agregó.

El abogado, además, explicó que serían unas cuatro o cinco personas “importantes para que prospere la querella” por la falsa imputación del delito. Es decir que, según él, a estas personas (del medio) Fernando les habría hablado de un presunto delito y su declaración podría llegar a servir para probar las calumnias e injurias, ya que en ningún momento el actor se refirió al delito mencionado frente a cámara o en alguna entrevista.

“Fernando dijo en LAM que hay tanta gente con la problemática de abuso sexual, entonces sería bueno que aclarara al menos en sus redes si Tomás abusó o no. Entiendo que es una problemática familiar compleja de fondo, pero aspiro a que Fernando diga algo con claridad, aunque no haya sido él quien hizo público el tema, ya que hay personas que sí le refieren a Tomás que él anduvo diciendo eso. Que él aclare, sería bueno desde lo humano, más allá de lo legal”, opinó Biondi sobre el asunto.

Fer Dente se refirió a su disputa con su hermano Tomás

Además de los testigos, presentarán como apoyatura un video de LAM en el que el director de Hairspray “es esquivo” respecto al tema. “Es mi hermano, es todo lo que voy a decir”, le respondió a Ángel de Brito. Y siguió: “Todos los años sucede algún episodio y no me da lo mismo, entender que es mi hermano para mí fue lo que acomoda y tengo derecho a vivir ese proceso de esta manera”. El conductor, redobló la apuesta: “Tomás dijo que vos dijiste que él abusó, ¿ocurrió? ¿lo dijiste vos”. Ante la repregunta, el actor reiteró que se trataba de su hermano y, luego de unos segundos de silencio, sumó: “Me parece un tema social, me siento irresponsable hablando de algo que afecta a tantas personas, es mi hermano”.

Consultado por LA NACION sobre las acciones legales que iniciaría en unos días el periodista, Fernando agradeció el contacto, pero remarcó: “No tengo nada para decir”. Tampoco se refirió al tema en sus redes sociales. Se espera que el próximo lunes Dente vuelva a cruzarse con los periodistas y sea consultado nuevamente por el tema en la alfombra roja de los Premios Pinti, en el Teatro Colón, ya que seguramente diga “presente”, con doble nominación (Mejor Actor de Comedia Musical por Company y Mejor Director de Comedia Musical por Hairspray).

La respuesta de Tomás

Luego de que Fernando esquivara la pregunta de De Brito argumentando que se trataba de su hermano, Tomás no pudo contenerse y habló ese mismo día en LAM: “No me voy a bancar que un pende... maleducado, irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué. Lo traje al aire [al tema] porque estaba cansado de escuchar que él lo estaba esparciendo. Pero después sale al aire con esa cara de mosquita muerta que pone siempre. Al decir solo ‘es mi hermano’ deja la puerta abierta. Jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona? Este tipo no es mi hermano, es un mentiroso. Avivando conjeturas de forma constante”.

“Nos podemos pelear, decir cosas como parte del juego mediático, pero delitos no. Él manchó la imagen de mi mamá y de mi papá y lo que dijo de mí, me enoja. Pone cara de buenito y te pone la estaca por atrás, siempre fue así, es su esencia. De chiquito me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, arrogante, creído, que se creía más que el resto, que nos miraba desde arriba. No voy a dejar que un pendejo de m… de a entender estas cosas de mí, es un mentiroso”, enfatizó Tomás.

El origen

“Aceptar mi identidad me salvó el alma”, dijo Fernando en una tapa de la revista Gente en 2019, luego de la ebullición de su figura en Bailando por un sueño y reveló una historia familiar hasta ese entonces desconocida en los medios: "Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura“. En la entrevista, relataba con bastantes detalles que él era fruto de una relación amorosa entre su madre, Adda, y un sacerdote, durante un impasse con José Dente, su marido y padre de sus otros tres hijos (Tomás, Guido y Lucas), pero que fue este quien lo crio como si fuera su padre, sin saber (nadie más que su mamá) su verdadera identidad.

Si bien en la publicación Fernando contó su historia en primera persona, el hecho de que se hiciera pública terminó afectando también al resto de los hermanos. “No me voy a subir a este juego y no voy a revelar ningún detalle íntimo de mi vida ni de la vida de mi familia, más de dos personas que ya no están. Mis papás se murieron y no tienen posibilidad de defenderse”, dijo en ese entonces Tomás en Nosotros a la mañana, el ciclo en el que trabajaba. Siete años después, en el marco de este nuevo cruce, volvió a reprochar que su hermano “expusiera” a su madre y a su familia y además, discrepó con los dichos de Fernando que había señalado en ese momento que en su casa había violencia.

Rompió el silencio uno de los hermanos de Tomás y Fernando Dente y habló sobre la disputa familiar

Esta semana, Guido, otro de los hermanos Dente que vive en Italia, se refirió al conflicto en diálogo con Intrusos: “Hace 10 años que vengo callándome. No soy del palo. Viví en la Argentina toda mi vida, pero me volví a Milán. Sé del odio que se tienen Tomás y Fernando, pero ya cuando tocan a mi mamá y a mi papá, yo salto. La pelea de Fernando y Tomás yo la conozco en profundidad. Ya me cansé. El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote. Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y de mi papá. Hay una historia detrás de mí que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en la Argentina. Mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él”.