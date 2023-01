Wanda Nara compartió el tema nuevo de Shakira con Bizarrap ¿y le tiró un “palito” a Mauro Icardi?

escuchar

“Perdón, ya cogí otro avión / Aquí no vuelvo/ No quiero otra decepción/ Tanto que te la das de campeón/ y, cuando te necesitaba, diste tu peor versión”. Con esas palabras arranca la que sin dudas se convirtió en una de las canciones más polémicas del último tiempo. El miércoles, Shakira y Bizarrap estrenaron la “Session #53″, que ya cuenta con más de 60 millones de reproducciones en YouTube y varios fanáticos y famosos reaccionaron, entre ellos, Wanda Nara.

Desde que el tema, que apunta sin reparos y con indirectas -un tanto directas- hacia Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía Martí, salió a la luz se armó una verdadera grieta. Están quienes apoyaron a la cantante y celebran la forma en la que decidió “vengarse” de su ex y los que cuestionaron la forma en la que lo hizo y la exposición que tuvo principalmente por sus hijos. No obstante, de lo que no hay dudas es que se convirtió en un verdadero hitazo que lleva reproduciéndose sin parar.

Shakira y Bizarrap estrenaron una nueva canción con críticas Piqué

Las horas posteriores al lanzamiento, que tuvo lugar durante la noche del miércoles 11 de enero, las redes comenzaron a reaccionar al respecto y se hicieron un festín con los memes. A su vez, diversas celebridades salieron a apoyar a la artista colombiana, entre ellas Antonela Roccuzzo, e incluso hubo otras que hasta aprovecharon para tirar algunos palitos a sus respectivas exparejas. Por lo menos así se tomó el gesto que tuvo Wanda Nara, con una dedicatoria que estiman habría estado dedicado a Mauro Icardi.

La mediática fue una de las primeras en ponerse del lado de la intérprete de “Monotonía” y compartió en sus historias de Instagram el video de la “Session #53″ con uno de sus versos que más se repitieron: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, junto a los emojis de dólares con alas y un lobo.

Wanda Nara compartió el tema nuevo de Shakira (Foto: Instagram @wanda_nara)

Rápidamente, los seguidores de la mayor de las hermanas Nara repararon en las palabras que eligió compartir y especularon en que estarían dedicadas a Icardi, su expareja y padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. Si bien hubo rumores de romance con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, ella aseguró en reiteradas oportunidades que está sola. No obstante, desde hace varios días retomó el intercambio de likes y comentarios con el futbolista.

Si bien las especulaciones sobre una posible reconciliación suenan muy seguido, las reciente decisión de ella, de compartir una de las frases más explícitas, comentadas y aplaudidas de la canción, indicarían que, en caso de regresar con su ex, sería bajo sus términos.

En varias oportunidades, la empresaria habló de las cuestiones económicas referidas a su relación laboral con el exjugador del París Saint-Germain. En septiembre de 2021 hizo un vivo en Instagram donde habló casi exclusivamente del tema: “Otro de mis trabajos desde hace siete años es seguir los contratos y los cambios de Mauro. Yo hago los contratos y después él juega en la cancha porque lo único que me falta es también es entrar a jugar”.

Mauro Icardi confirmó su reconciliación con Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

En ese mismo sentido, también tuvo una frase que rápidamente dio que hablar: “Podría vivir sin trabajar, seguramente y mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también”.

