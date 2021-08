Los hijos de Germán Martitegui le sacaron el celular y postearon un insólito tuit

Germán Martitegui (55) revolucionó Twitter y no precisamente por un contenido que él haya generado, sino por sus hijos. Los pequeños Lorenzo y Lautaro le “robaron” el teléfono celular al exjurado de MasterChef Celebrity (Telefe) y sin que él lo supiera publicaron un insólito mensaje.

Claro, sin rodeos y de frente. Así es Germán Martitegui en la vida, en la televisión, en su restaurant Tegui y en las redes sociales. Por eso, los usuarios de esa red social se sorprendieron este sábado cuando vieron una ilegible publicación en Twitter.

El tuit ilegible publicado desde la cuenta de Germán Martitegui que sorprendió a todos sus seguidores Twitter @GerMartitegui

“Looookooooiiiiiiuyyyy. Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y”, se puede ver en el tuit que el exjurado de MasterChef Celebrity publicó este 14 de agosto.

Con el correr de los minutos, el tuit de Martitegui recibió cientos de respuestas, Me Gusta y fue compartido por sus seguidores. Y fue luego de revisar qué posteo era el que le estaba generando tanta repercusión lo que le hizo percatarse de quiénes fueron los responsables.

La aclaración de Germán Martitegui tras el tuit sin sentido publicado desde su cuenta Twitter @GerMartitegui

El propio Martitegui se encargó de aclarar qué había sucedido. Lorenzo y Lautaro, sus pequeños hijos, le sacaron el celular y accidentalmente publicaron ese mensaje. Orgulloso, el chef aseguró que no lo eliminaría. “Mis hijos en Twitter. No lo voy a borrar”, añadió en otro tuit.

También en respuesta al tuit original, Martitegui aprovechó no solo para celebrar la interacción que había generado, sino también para saludar a los más pequeños en la previa al Día del Niñez: “Mi mejor tuit hasta ahora. Feliz día para todos mañana [por el domingo]”.

Lolo y Lauti

Con un perfil bajo al a hora de hablar de su vida privada, Martitegui suele compartir en Instagram distintas fotos junto a sus hijos Lorenzo y Lautaro. En las imágenes se muestra jugando junto a los pequeños o repitiendo sus mismas caras.

En julio de este año, a poco de haber renunciado al ranking de los mejores restaurantes del mundo, Martitegui le brindó una entrevista a LA NACION. En aquella oportunidad, el fundador de Marti, su nuevo restaurant, fue taxativo y contundente sobre lo que piensa y representa la paternidad para él. “Soy padre único, mis prioridades por los próximos 20 años son mis chicos”, subrayó.

Gracias al método de subrogación de vientre, Martitegui se convirtió en padre de “Lolo” y Lauti”, tal como los apoda. Desde entonces, el multipremiado chef reparte su tiempo entre sus emprendimientos gastronómicos, su trabajo en televisión las redes sociales y, por supuesto, sus hijos.

LA NACION