Inesperado: Germán Martitegui renunció al ranking de los mejores restaurantes del mundo

Días atrás, Germán Martitegui había contado que dejó una promisoria carrera de Relaciones Internacionales para dedicarse de lleno a la gastronomía. Este viernes, en sintonía con esa revelación de su pasado, el jurado de MasterChef Celebrity anunció en las redes sociales su retiro de 50 Best, el ranking de restaurantes y chefs más importante del mundo.

Tanto por su rol en el reality culinario de Telefe como por el prestigio de Tegui, su restaurante palermitano -hoy convertido en un exclusivo servicio de delivery-, la decisión de Martitegui no es fácil. Desde su cuenta de Instagram, el famoso chef explicó los motivos que lo llevaron a alejarse de los premios más relevantes de la gastronomía.

“Amigos y colegas. Comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants y mi deseo de no estar más en sus listas”, comienza su posteo. En la publicación, además, se reproduce la carta que envió a las autoridades del ranking internacional.

A través de la misiva formal en inglés, Martitegui explicó que su decisión se basa sustancialmente en el contexto de la pandemia de coronavirus y cómo eso imposibilitó realizar la tarea que le había sido encomendada. “Debemos elegir los mejores restaurantes del mundo, pero tuvimos que hacerlo en un año en el que los restaurantes han estado cerrados y ni yo ni nadie pudo viajar. Esto no tiene sentido para mí y fue lo que motivó mi decisión”, aseguró.

“Mi propio restaurante [por Tegui] ha estado cerrado durante la mayor parte de este tiempo, por lo que, claramente, no califica para ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia. Mis prioridades ahora son claramente diferentes”, precisó.

Pese a haber cerrado sus puertas en el barrio porteño de Palermo Hollywood, en 2020 Tegui se ubicó en el puesto número 16 del listado de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Ese mismo ranking lo encabezó Don Julio, la parrilla argentina que durante la cuarentena funcionó como carnicería.

Si bien Martitegui agradeció por cómo contribuyó el ranking a proyectar la cocina regional en el mundo, cuestionó la manera en la que se califica y puntúa a los participantes. “No tengo ninguna duda de que la lista ha ayudado a poner a nuestra amada cocina latinoamericana en el mapa y a atraer la atención sobre el trabajo de colegas que admiro y amo. Y lo mejor que ha logrado ha sido presentarnos los unos a los otros, reuniéndonos cada año para celebrar, y esa camaradería fue generada por esas experiencias compartidas. Pero, personalmente, desde hace algunos años no me siento cómodo con el sistema de 50 Best, lo encontré muy estresante e influenció mi creatividad profesional, al punto de no tener en claro si hago las cosas porque verdaderamente quiero o porque mantienen mi lugar en la lista”, aclaró.

Sobre el final, el cocinero manifestó que el ranking logró que se crearan rispideces entre colegas. “Siento que eso crea una sospecha y una competencia entre chefs que no me gusta y que se ha ido acentuando a lo largo del tiempo. Ordenar los puestos de restaurantes muy diferentes entre sí en una lista me parece cada día más injustificable”, opinó.

Para concluir sin herir susceptibilidades, expresó: “Para ser claro, no estoy tomando una postura crítica, he sido parte de este sistema y he pasado cientos de horas haciendo lobby por mi restaurante, invitando a los denominados ‘jueces secretos’ y hasta hice campaña para que la premiación se realizara en Buenos Aires”.

Tras su anuncio, algunos renombrados chefs argentinos le brindaron su apoyo. Entre ellos figuran su compañero de programa Donato De Santis, Lele Cristóbal y Fernando Trocca.

