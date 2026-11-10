Los Palmeras, tras la muerte de Marcos Camino: “Despedimos a un referente fundamental de nuestra historia”

El mundo de la música recibió una sorprendente y triste noticia: el reconocido acordeonista Marcos Camino, famoso por integrar el grupo Los Palmeras, fue hallado sin vida este martes en las inmediaciones de su estudio de grabación, en Alvear al 4900, Santa Fe.

La muerte de Marcos Camino, a los 76 años, conmocionó a la música nacional

El propio conjunto confirmó la información sobre la muerte del músico, de 76 años. “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, señalaron. “Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, continuaron.

En ese sentido fue que pidieron respeto para la memoria del músico. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento. Los Palmeras”, concluyeron.

La primera información sobre la muerte la brindó la emisora LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral. Camino fue encontrado sin vida en las inmediaciones de Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte, donde funcionaban los estudios de grabación del conjunto. Según el parte policial, se investiga si se trató de un suicidio.

Marcos Camino y Rubén "Cacho" Deicas, referentes indiscutidos de la música santafesina instagram

Camino, de 76 años, se había retirado del grupo del cual era su director, en febrero de este año. Los Palmeras, la agrupación que conformó codo a codo con Rubén “Cacho” Deicas, fue un emblema de la música santafesina y sinónimo de éxitos que se replicaron en todas las fiestas del país.

Sin embargo, a inicios de este año, el músico decidió dar un paso al costado. Ante las especulaciones sobre el futuro del conjunto, se indicó que su retiro de los escenarios era debido a razones de salud (tras habérsele colocado nueve stents) y por edad, decidiendo apartarse de las giras para descansar. Tras su salida, su hijo, Marcos Camino Junior, quedó a cargo de continuar con el proyecto musical.

Una vida dedicada a la música

Marcos Camino, apenas un niño, con su acordeón, el instrumento que le cambió la vida

Marcos Camino, en sus primeros shows en Santa Fe

Marcos Camino (derecha) referente de la música santafesina