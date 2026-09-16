Los Tinelli: la amenaza a Juanita, las internas familiares y las ausencias del reality que promete revelar lo que no se vio

“Dijo: ‘Me acaban de amenazar’”, se escucha en la voz en off de Marcelo Tinelli mientras se lo ve cortando una grabación para atender el teléfono. Era su hija Juana, quien —según ella misma relató en la Justicia— recibió una llamada de un número desconocido en la que la amedrentaban e inmediatamente contactó a su papá. Las imágenes corresponden a un fragmento del trailer de la segunda temporada de Los Tinelli, el reality familiar que se podrá ver por Prime Video a partir del 30 de septiembre.

Casualidad —justo el conductor estaba con una cámara que lo grababa a sol y a sombra para su programa cuando su hija lo contactó— o teatralización, luego de la repercusión que tomó el caso el año pasado, resultaba imposible no reflejarlo en la serie. Sea cual fuera la situación, se puede ver la interna familiar durante aquellos días difíciles en los que los hermanos se dividieron y Juana se distanció de su papá. Por otro lado, la resolución del caso ya se conoce. El 24 de marzo de este año la fiscalía decidió archivar la denuncia. “No se cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la materialidad del hecho investigado, sin que ello implique afirmar ni descartar su efectiva ocurrencia”, reza el documento emitido por entonces, dando por cerrado el asunto.

Juana y Marcelo Tinelli estuvieron durante el 2025 distanciados

Se espera que en el programa que se estrenará en dos semanas la modelo cuente más en profundidad lo ocurrido. “No es la primera amenaza que recibo”, sorprende diciendo la hija de Paula Robles en el adelanto mientras que su hermana Cande siembra la duda: “¿Si esto es una mentira de Juana?”. Así, y por otros comentarios que tanto ella como Micaela deslizan, quedan en evidencia las diferencias entre las dos hijas mayores del conductor de ShowMatch y la menor.

En ese momento —según se puede ver en el clip del adelanto—, el líder de la familia decidió suspender las grabaciones. Sin embargo, días más tarde cuando las aguas se calmaron, las retomó: grabaron la despedida de la casa familiar en Punta del Este y según trascendió en ese entonces, él realizó un video mirando a cámara de casi una hora donde cuenta en primera persona todo lo acontecido por aquellos días. Habrá que ver a estas alturas, con la causa archivada y a casi un año del hecho, qué es lo que queda en la versión final del reality.

La despedida de los Tinelli de la chacra de Punta del Este

Amor vía Perú

“Nos hemos separado con Milett”, dijo Tinelli en su programa de streaming de Carnaval, Estamos de paso, hace casi un año. Dicho fragmento se replica en el trailer del reality, más otras varias idas y vueltas: ella asegura que se enojó mucho, realizan un viaje familiar a Perú, Marcelo le regala un anillo de su mamá a su suegra que niega ser “macumbera”.

Acusan a Milett Figueroa de realizarle "macumbas" a Marcelo Tinelli (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Muchas veces dicen que la realidad supera a la ficción y seguro es el caso, porque si bien el programa promete mostrar qué pasa entre el conductor y la actriz y cómo viven su relación a la distancia, hoy ya se sabe que están juntos nuevamente. Fueron ellos mismos quienes compartieron hace un mes una foto desde un restaurante en Lima. “El amor pudo más, todo bien, Milett puede más, Perú puede más, sí, todo puede más”, dijo él.

“El amor pudo más, todo bien, Milett puede más, Perú puede más, sí, todo puede más”, dijo Tinelli sobre su última reconciliación con su novia

Luciano El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, es sin duda uno de los protagonistas del programa ya que, entre otras cosas, se muestra una cena de él con sus padres y su pareja, donde ella, que en su momento acusó a Milett Figueroa de hacer brujerías, dice que tuvo que “amarrar” a su pareja “con agua de tanga”. En otros fragmentos también se ve que el conductor visita a Ángel Di María y que está con Luck Ra en el show del cuartetero en Vélez en octubre del año pasado.

Triste coincidencia

“No quiero hablar tanto de Linda”, se la escucha decir a Candelaria entre lágrimas apenas comienza el trailer. La ex de Coti se refería a su perrita que ya desde ese entonces, cuando se grabó el programa, estaba muy enferma. Triste casualidad, la mascota falleció el mismo día que la plataforma publicó el video. En sus redes sociales, la influencer compartió varias fotos de ellas junto a unas sentidas palabras: “Nunca imaginé tener que vivir esto, escribo y lloro. Nos dijimos adiós, pero en el plano físico y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”, escribió.

Cande Tinelli se mostró "rota" tras la muerte de su perrita Linda

Luego, agregó: “Te dije que iba a estar bien y te entregaste. Viajá tranquila, acá todo va a estar bien porque vos ya estás en paz. Voy a estar atenta a tus señales. Te amo, serás eterna en mí”. Su posteo consiguió más de dos mil comentarios de apoyo, entre ellos el de su mamá, Soledad Aquino: “Fuerzas, mi Lelu, ella está con vos, seguro. Y agradecida, lo diste todo, mi amor”.

Todos menos dos

Francisco Tinelli no participa del reality por decisión propia

Hay dos integrantes fundamentales en la vida del conductor que no aparecen: Lolo y Francisco Tinelli. Por ser menor de edad, el más chico de los cinco hijos de Marcelo necesita sí o sí el permiso de su mamá para participar del show y salir en cámara. Aunque Guillermina Valdés concedió la autorización para la temporada anterior, esta vez decidió preservar al nene de la exposición, sobre todo luego de lo ocurrido con Juana Tinelli.

En tanto, el hijo de Paula Robles optó por no participar desde el inicio de este proyecto familiar —tampoco lo hizo en la primera temporada—. Es que el joven prefiere desde hace años mantenerse lejos de la exposición, incluso este año produjo el film El tren fluvial, que se presentó en el festival internacional de cine de Berlín, pero no dio notas al respecto.