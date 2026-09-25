Los traductores coinciden: estas nueve películas son ideales para mejorar el inglés mientras se disfruta de buen cine

Cada 30 de septiembre, la sociedad celebra el Día Internacional de la Traducción. Esta fecha reconoce el trabajo de los profesionales lingüísticos y su rol primordial al acercar culturas, facilitar el diálogo entre naciones, impulsar el entendimiento y reforzar la paz mundial.

Adquirir un segundo idioma resulta un objetivo constante, y el inglés encabeza la lista de preferencias. Expertos en enseñanza de idiomas indican que las películas subtituladas generan un efecto cerebral positivo gracias a la demanda simultánea de audio y texto. Además, plataformas educativas como Preply elaboran selecciones especiales de películas británicas para mejorar el nivel de conocimiento.

Claves para aprender inglés con el cine

Subtítulos iniciales: utilizar subtítulos en inglés facilita la asociación visual entre la forma escrita y la pronunciación exacta.

utilizar subtítulos en inglés facilita la asociación visual entre la forma escrita y la pronunciación exacta. Pistas visuales: observar los gestos y las acciones ayuda a deducir significados de expresiones complejas o locales.

observar los gestos y las acciones ayuda a deducir significados de expresiones complejas o locales. Interés personal: elegir géneros atractivos transforma el estudio en un momento genuino de entretenimiento.

Las nueve películas recomendadas según cada nivel

Nivel básico

Wallace y Gromit: La maldición de las verduras (2005):

Presenta un inglés sencillo con costumbres tradicionales del pueblo británico.

Infantil/Comedia. Los controladores de plagas Wallace y Gromit deben evitar que una bestia vegetariana arruine una competencia. Duración: 1 h 22 min. Wallace y Gromit: La maldición de las verduras está disponible en Apple TV.

Wallace y Gromit: La maldición de las verduras, tráiler

Cuatro bodas y un funeral (1994):

Muestra el humor clásico y expresiones útiles dentro de situaciones cotidianas simples.

Comedia/Romance. Un soltero inglés y una mujer estadounidense hacen el amor durante el curso de unos eventos sorpresivos. Duración: 1 h 57 min. Cuatro bodas y un funeral está disponible en Prime Video.

Trailer de la película Cuatro bodas y un funeral - Fuente: YouTube

El desesperar de los muertos (2004):

Expone el lenguaje conversacional y la vida ordinaria en Londres mediante una comedia.

Terror/Comedia. Un vendedor de televisores y su mejor amigo deben salvar a sus seres queridos de unos zombis que deambulan por Londres. Duración: 1 h 39 min. El desesperar de los muertos está disponible en MUBI.

El Desesperar de los muertos, tráiler

Nivel intermedio

Exterminio (2002):

Facilita la práctica frente a distintos acentos británicos en un contexto de terror.

Terror/Ciencia ficción. Un pequeño grupo de sobrevivientes trata de escapar de humanos asesinos que fueron infectados con una poderosa variante del virus de la rabia. Los infectados tomaron las calles de Londres y escapar es casi imposible. Duración: 1 h 53 min. Exterminio está disponible en Flow.

Exterminio, tráiler

Realmente amor (2003) :

Ofrece múltiples ejemplos de argot británico y variedad de acentos regionales.

Comedia/Romance. Nueve historias entrelazadas examinan las complejidades de la única emoción que conecta a todos los individuos: el amor. Entre estos individuos se encuentra David, el apuesto y recién elegido primer ministro británico que se enamora de una empleada junior. Sarah es una diseñadora gráfica cuya devoción por su hermano enfermo mental complica su vida amorosa. Harry, un hombre casado, se siente tentado por su atractiva nueva secretaria. Duración: 2 h 10 min. Realmente amor está disponible en Prime Video.

Trailer de Realmente amor - Fuente: YouTube

Nivel avanzado

Jugando con el destino (2002):

Aborda expresiones vinculadas con la vida cotidiana y la identidad multicultural.

Deportes/Comedia. Una adolescente anglo-india le oculta a sus padres tradicionalistas que se unió a un equipo femenino de fútbol. Duración: 1 h 52 min. Jugando con el destino está disponible en Prime Video.

Jugando con el destino, tráiler

Belle (2013):

Utiliza un lenguaje sofisticado y formal ambientado en la historia británica.

Romance/Drama. La hija ilegítima y de raza mestiza de un almirante británico juega un rol importante en la campaña para abolir la esclavitud en Inglaterra. Duración: 1 h 40 min. Belle está disponible en Prime Video.

Belle, tráiler

Trainspotting (1996):

Desafía al espectador con jergas complejas, coloquialismos y acentos marcados de Escocia.

Crimen/Drama. Unos jóvenes de Edimburgo mantienen una dependencia intermitente de la heroína. Basado en la novela de Irvine Welsh. Duración: 1 h 33 min. Trainspotting está disponible en Stremio.

Trainspotting, tráiler

Ataque extraterrestre (2011):

Incorpora una jerga multicultural típica y acentos muy particulares del sur de Londres.

Terror/Acción. Una banda adolescente de Londres (John Boyega, Jodie Whittaker, Alex Esmail) defiende su vecindario de malévolos extraterrestres. Duración: 1 h 28 min. Ataque extraterrestre está disponible en Netflix.