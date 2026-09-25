Lali Espósito y su tercer River: todo lo que hay que saber para el show del sábado... ¿estará Tini de invitada?

La cuenta regresiva está a punto de llegar a su fin. Tras su paso por el Festival de Cine de San Sebastián 2026, Lali Espósito se prepara para dar su tercer show en el estadio de River este sábado 26 de septiembre. Y lo cierto es que la expectativa es total, puesto que la cantante siempre tiene un as bajo la manga y los fanáticos esperan una o más sorpresas. Entre lágrimas, la artista anunció que las localidades están agotadas y hay una interrogante que resuena con fuerza en las redes sociales. ¿Estará Tini Stoessel en el escenario? A continuación te contamos todo lo que tenés que saber para “atender al demonio” en “la última fiesta del pop”.

Tras sus exitosas presentaciones en el estadio Monumental el 6 y 7 de junio, Espósito decidió sumar un tercer show en vivo para el 26 de septiembre. “La fiesta del pop vuelve al Monumental. Lo escribo y no lo creo. ¡Pero es que ustedes no paran de llamar al demonio!“, anunció el 3 de agosto. Las entradas salieron a la venta dos días después y ahora, a solo horas del gran día, las localidades están agotadas. El jueves compartieron desde la cuenta oficial de Instagram del concierto un video del momento en el que Lali se enteró de que su tercer River está “sold out” y su emoción erizó la piel de los fans.

Este sábado 26 de septiembre Lali tiene su "última fiesta del pop" (Foto: Instagram)

“Queremos agradecerles a ustedes por una vez más hacer este show que implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo”, expresó Lautaro Espósito, primo de Lali y director artístico del show, en uno de los ensayos frente a todo el staff de músicos, bailarines y equipo técnico. “De paso les cuento a todos también que en estos instantes confirmamos que hicimos sold out nuevamente”, anunció y, entre los gritos, la cantante quedó boquiabierta y se llevó las manos a la cara.

La emoción de Lali tras agotar su tercer River

“Muchas gracias, qué bueno, qué emoción. Me quedé un poco tiesa. Los quiero mucho a todos. Gracias a cada artista por poner lo suyo para que este espectáculo suceda. Terminamos un tour con esta [fecha]. Me siento muy honrada con mi música, que hago con mis amigos para generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable. Para eso es lo que hacemos”, sostuvo la intérprete de “Disciplina”.

Lali se conmovió hasta las lágrimas al enterarse de que agotó las entradas de su tercer River (Foto: Instagram @atendiendoaldemonio)

“Y sobre todo en estos tiempos complejos —no tengo que aclarar nada, la gente tiene su vida y sabe— en los que ser resiliente y mostrar una potencia, dignidad e integridad no solo artística, sino humana, es todo un valor. Los quiero mucho y vamos a romperla”, sentenció conmovida.

Lali y Tini, ¿juntas por primera vez en el escenario?

La cantante de 34 años acostumbra tener artistas invitados en sus shows. En sus dos primeros, River recibió a Kylie Minogue, Duki, Dillom y Miranda! y hasta le hizo un homenaje al Indio Solari, y ahora hay rumores de que podría estar Martina Stoessel.

Afirman que Tini podría asistir al show de Lali

“Dicen que estaría presente Tini, no sé si arriba del escenario o abajo viendo el show. Pero están en buenas relaciones hace mucho tiempo”, expresó Ángel de Brito en Ángel responde (Bondi Live). Si bien comentaron que en un momento hubo tensiones, presuntamente estimuladas por los padres de la ex Violetta, “después las chicas, cuando Tini empezó a madurar, a abrirse a la vida, se encontraban en España, salían, tenían vida social y no la mostraban”, expresó el conductor. Incluso comentó que se habrían invitado a sus respectivos casamientos.

El "Me gusta" de Tini al posteo de Lali que ilusionó a los fans (Foto: Instagram @lali)

A estas versiones se sumó el hecho de que Tini le puso “Me gusta” al posteo que hizo Lali por su show agotado. Asimismo, Stoessel finalizó el 22 de septiembre su presentación de Futttura en Quito, Ecuador, y retomará el 16 de octubre en Guatemala. Si bien las cantantes no tienen ninguna canción en conjunto, es un eterno sueño de los fans que hagan una colaboración. Un detalle no menor es que en septiembre de 2025 Tini y Rodrigo De Paul fueron al concierto de Espósito en el estadio Vélez Sarsfield. ¿Podrá ahora cantar a dúo por primera vez? Habrá que esperar al sábado para averiguarlo.

La línea D extiende su horario para el show de Lali en River

La línea D extiende su horario este sábado para el show de Lali Captura X (@basubte)

El show del sábado 26 de septiembre comienza a las 21. Con el objetivo de lograr una vuelta a casa más organizada, se confirmó que la Línea D de subte extenderá su horario habitual de servicio hasta la 1.30 de la madrugada del domingo 27 de septiembre. Respecto a las paradas, hay que tener en cuenta que los pasajeros podrán ingresar únicamente por la estación Congreso de Tucumán y descender solo en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.