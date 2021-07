Lourdes Sánchez contra Lizardo Ponce por haber cenado con Jimena Barón: “No es ético”

Este miércoles se vivieron minutos de tensión cuando Lourdes Sánchez increpó a Lizardo Ponce por haber compartido una cena con Jimena Barón, jurado de La Academia (eltrece), donde él es participante. Luego de que pasaran un informe sobre una salida de la que participó también Julieta Nair Calvo y Bárbara Lombardo, la pareja de Pablo ‘Chato’ Prada aseguró que el accionar del influencer “no es ético”.

“¿Desde cuándo es amigo de Jimena Barón?”, le preguntó Sánchez a Ponce al ver las imágenes en blanco y negro de la salida. “Desde hace un tiempo. Fue una cena, la organizamos Jimena y yo, íbamos a ir a comer juntos, nos encontramos con Juli acá el otro día y le dijimos ‘che, Juli, el sábado vamos a comer’. Y con Barbi Lombardo también, que está en la tira del Pol-ka, nos juntamos los cuatro y fuimos a comer. ¿Está mal?”, indagó al final el participante.

“No, no está mal, pero da a pensar que…”, deslizó la bailarina sin terminar la frase. “Bueno, pero por un sushi, ¿van a pensar que me regalaron un 10?”, repreguntó el influencer intentando conseguir una respuesta que respaldara su teoría.

Lizardo Ponce fue duramente criticado por haber cenado con la jurado de La Academia (eltrece) Instagram

“Perdoname, pero Pampita es amiga de Barby y le regala nota, entonces ahora pueden pensar lo mismo de vos. Te perjudicás, no es ético”, sostuvo Sánchez. En tanto, Celeste Muriega, que estaba en el estudió indicó que “habrá que ver cómo son las puntuaciones”.

Ante las críticas en el estudio Ponce expresó: “No me perjudico, yo no voy a dejar de ir a comer o tener una cena por lo que piensen los demás. Yo creo que ella es buena jurado, nunca me puso un 10 todavía, nunca me regaló nada y la verdad es que siempre la veo bastante justa. Yo no creo que una cena o un vínculo con ella pueda llegar a cambiar o favorecerme en algo”.

LA NACION