La Academia: Julieta Nair Calvo inauguró el ballroom

Concluido el ritmo disco, llegó el momento del ballroom. El que por muchos es considerado como uno de los ritmos más difíciles del certamen dio inicio y la encargada de inaugurarlo fue Julieta Nair Calvo. La actriz se mostró muy confiada y con su performance logró convencer a los miembros del jurado. Aunque, como es de esperar, ellos detectaron algunos errores.

Al momento de ingresar a la pista, la actriz fue criticada, en tono de humor, por haber compartido una cena con Jimena Barón. Verse con una miembro del jurado, según contó Marcelo Tinelli, podría afectar la imparcialidad, pero Barón aseguró que eso no era así, y que incluso, su amistad la llevaba a ser mucho más exigente. Por su parte, Nair Calvo aseguró que Jimena mostró en muchas oportunidades que no había favoritismo de ningún tipo.

Finalmente llegó el momento del baile, y al momento de la devolución Ángel de Brito los felicitó, pero dijo: “Me falta que explotes. Siempre te veo muy prolijita Julieta” (voto secreto). Carolina “Pampita” Ardohain elogió la coreo pero destacó: “El ballroom es muy difícil, y correcciones va a haber muchas en este rimo. Hay cosas muy importantes, la espalda no va para atrás, las rodillas y las puntas van estiradísimas. Y va a ser algo muy fundamental que nunca desplieguen el pie del piso. (6).

En su turno, Barón opinó que el ritmo, “si bien se ve fácil, es muy difícil y muy técnico”, y felicitó a Jimena por la posición de su torso. En la conclusión, ella expresó: “Acá te vi con miedito. Quedó correcto, no pudiste reventar como en el disco, pero es muy difícil, y este es un megadesafío” (7). Por último, Hernán Piquín aseguró: “Estuvieron muy bien, la coreografía me gustó, pero no te vimos explotar” (5).

LA NACION