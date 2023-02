Lourdes Sánchez reveló en LAM qué dijo el Chato Prada al ver sus chats falsos con Fede Bal

escuchar

En su paso por LAM (América) este jueves, Lourdes Sánchez habló sin filtro acerca de las primeras reacciones que tuvo al momento de conocer los chats falsos que se viralizaron con una supuesta conversación con Federico Bal. Luego de desmentir los rumores de una presunta infidelidad, la bailarina contó la reacción que tuvo Pablo “Chato” Prada al tener conocimiento de los mismos.

Lourdes Sánchez cuenta la reacción de su novio al conocer los chats falsos de Fede Bal

Tras el revuelo que significó la separación de Bal con Sofía Aldrey, Sánchez, quien fue una de las implicadas como responsable de la ruptura, rompió el silencio y relató el duro momento que vivió junto al Chato. “Cuando me hablaron de los chats de Fede empecé a temblar”, reveló a Ángel de Brito.

En cuanto a la primera reacción que tuvo junto al Chato Prada, señaló: “Cuando vimos los chats, le dije: ‘esto no es mío’. Enseguida le dije: ‘Son falsos’”. Además, destacó qué parte fue la que la enojó por completo: “Lo que más me enfureció fue eso. Porque yo huelo rico”, dijo en referencia a la conversación ficticia en donde se hizo hincapié en que tenía olor a transpiración.

“Soy súper cuidadosa. Horrible esa conversación. Pero bueno, la verdad que la pasé mal. Sobre todo por Pablo, él recibió mensajes horribles. De todo”, comentó Sánchez y aseguró que eso a su pareja no le importa. “Él está recontra acostumbrado. Me dice: ‘A mí no me pasa nada’”. “Estaba más preocupado por el beso que se dieron en la pista (con Bal)”, acotó De Brito.

Lourdes Sánchez aseguró que empezó a temblar cuando aparecieron los chats (Fuente: Captura de Video/América TV)

“Por eso, él sabía que yo podía caer en esa volteada porque nos dimos un beso que fue consensuado en esa época también. Lo hablamos con el Chato, Fede le preguntó a él. Fue para sumar, no por otra cosa”, recordó Sánchez acerca del apasionado beso que ella y el hijo de Carmen Barbieri se dieron al cierre de una coreografía en Bailando por un Sueño (El Trece).

Luego del relato que experimentó Lourdes al momento de la viralización de los chats falsos, dejó en claro que su pareja confía plenamente en ella, ya que afirmó que ser personajes mediáticos como lo son ambos, conlleva este tipo de situaciones. Con el correr de la entrevista, las angelitas le preguntaron acerca del estado en el que se encuentra la relación con el Chato Prada y Sánchez dejó atónitos a todos.

Según deslizó Lourdes, admitió que el Chato Prada quiere abrir la relación: “Pablito quiere, pero yo no quiero porque yo soy celosa y él no lo es”. En ese instante, las panelistas comenzaron a reírse y Yanina Latorre le preguntó de qué modo sería llevar a cabo eso y por qué no se atreve a ejecutarlo, desde un trío a diferentes encuentros con terceros que mantenga solo ella. “Él todo quiere”, respondió de manera tajante ante la consulta.

No obstante, Sánchez reconoció que si alguna vez llegan a abrir la relación, ya determinaron ciertas reglas. “Le dije cero amigos y cero gente conocida”, expresó. “Lo hemos hablado. Con solo hablarlo el tema me calienta. Hasta ahí llego, de ahí a concretarlo, no”, cerró la bailarina.

LA NACION