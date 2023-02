Fede Bal y un picante descargo tras el escándalo: “¿Quién se puede poner de novia conmigo?”

escuchar

Luego del escándalo que se desató en los últimos días, Fede Bal habló desde Villa Carlos Paz y se refirió a la polémica que se desató alrededor de su separación de Sofía Aldrey, provocada por “múltiples infidelidades” con mujeres famosas, desde Claudia Albertario a Estefanía Berardi.

Realizada en medio de la calle, y a la salida del teatro donde protagoniza Kinky Boots, la nota tuvo un peculiar momento cuando el actor respondió con humor a lo que le propuso una transeúnte. Además, durante toda la entrevista el actor se mostró distendido e intentó quitarle gravedad al asunto.

Durante estos últimos días, el hijo de Carmen Barbieri fue el gran protagonista de un escándalo que involucró a varias mujeres del espectáculo y que provocó fuertes cruces entre panelistas, supuestas amantes, la madre de Federico, Carmen Barbieri, y el propio actor.

En medio de esas polémicas, aparecieron se filtraron otros supuestos chats que involucraban a Florencia de la V y Lourdes Sánchez, pero estos fueron desmentidos. Abordado a la salida del teatro, Fede Bal finalmente decidió hablar públicamente de todo esto.

Fede Bal se tomó con humor su situación: "¿Quién se puede poner de novia conmigo?"

El actor continúa en Villa Carlos Paz mientras realiza su serie de presentaciones como protagonista de la obra Kinky Boots. En las inmediaciones del teatro, conversó con varios programas, entre ellos Intrusos (América TV). “La gente ve todo y se divierte. Es algo que me pasa y me pasó siempre. La gente cree que es una novela y lo que a mí me pasa puertas adentro lo sé solo yo y mi círculo cerrado”, comenzó el actor sobre la discusión que se generó alrededor de su vida personal.

Además de expresar que se siente “tranquilo”, descartó la posibilidad de iniciar acciones legales contra Yanina Latorre por dar a conocer los chats con otras mujeres que su propia ex, Sofía Aldrey, le envió. “Que hablen todo lo que quieran, está todo bien. Entiendo el juego y que esto es periodismo. Son chimentos, me parece que los abogados son para cosas un poquito más graves”, aseguró.

Por otra parte, se negó a opinar sobre la decisión de Berardi de incorporar a su abogado, Fernando Burlando, al escándalo. Con respecto a Sofía Aldrey, reconoció su error y aseguró que no habló con los familiares y que la última vez que se comunicó con ella fue para disculparse: “No hablo con la familia. Hablé con ella, la única persona que le tenía que pedir disculpas; lo sigo haciendo públicamente y lo hice en privado”.

En un fragmento de la entrevista, se vivió un momento curioso. “Me quiero poner de novia con vos”, le dijo una mujer que pasaba por el lugar. Con mucho humor, Bal respondió rápidamente: “No te conviene, ¿quién se puede poner de novia conmigo?”.

La nueva vida de Fede Bal tras el escándalo

Según revelaron en Intrusos, Kinky Boots atraviesa un momento de sumo éxito en la taquilla, al punto que este sábado debió agregar una segunda función. Su director, el reconocido Ricky Pashkus, habló con el ciclo y admitió que están viviendo un renovado furor y que por ello existe la idea de armar un larga gira nacional con la obra.

El propio actor se refirió a esa idea y si bien se mostró contento con la misma, expresó que deberá pensar antes cómo coordinar esa gira con su labor al frente del ciclo de viajes Resto del mundo (eltrece).

Fede Bal suspendió su presencia en un boliche

Por último, Fede Bal aseguró que de a poco está intentando retomar su vida habitual. Contó que durante ese fin de semana casi no utilizó sus redes sociales y que suspendió una presencia en el boliche Zebra de Villa Carlos Paz. “Quería subirme y bailar un rato, pero no me parecía apropiado. No estoy con ganas”.

LA NACION