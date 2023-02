El fuerte descargo de Flor de la V tras ser vinculada a Federico Bal en los chats

escuchar

Tras la polémica separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey, continuaron saliendo a la luz presuntos chats en los que se vinculó al actor con varias mujeres del mundo del espectáculo.

Anahí Sánchez, Claudia Albertario o Sol Báez fueron algunas de ellas, quienes hablaron al respecto en sus redes sociales y entrevistas. Quien también hizo lo propio fue la panelista de LAM (América) Estefi Berardi, señalada como otra de las presuntas amantes de Bal, que negó por completo la veracidad de los chats, enfrentándose incluso a otra panelista de la señal: Marcelo Tauro, de Intrusos.

Tras ese entredicho, el caso involucró también a la conductora de ese ciclo, Flor de la V, a quien desde redes sociales comenzaron a señalar como otra presunta amante del actor y productor. ¿La fuente? La captura de unos presuntos chats que comenzaron a viralizarse a gran velocidad y en los que se podía leer una íntima conversación entre ambos. “Te besaba el cuello y me pedías que te susurre cosas porno”, decía uno de los tramos de la presunta conversación que finalmente fue desmentida por quienes tuvieron acceso a los chats: Yanina Latorre y la propia Marcela Tauro.

Este lunes, la conductora de Intrusos (América) dio su palabra ante esos rumores y versiones. “Vengo con la peor de las ondas. Me enteré de unos supuestos chats, que son falsos, desde ya lo aclaro, entre Federico Bal y yo. Tengo una sensación de sabor amargo”, comenzó la comunicadora.

El contundente descargo de Flor de la V tras ser señalada en el escándalo de Fede Bal

“Hay algo que sucede desde hace muchos años en el mundo del espectáculo, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades travestis y trans. Quiero hacer foco en eso porque me parece que es por ahí. Claramente, cuando intentan señalar a Bal, que está en el ojo de la tormenta, piensan que le faltaría que tuviera una relación con una mujer trans. Y lo ponen desde ese lugar del prejuicio, desde lo monstruoso”, descargó Flor de la V.

“Como que no era suficiente que él tuviese historias con muchas mujeres sino que le faltaba algo más... Pongamos la ‘trava’, la perversión, el pecado, el tabú... Lo morboso”, agregó.

La conductora reivindicó el activismo del colectivo LGBTQ+ y recordó la violencia y discriminación que sufrió a lo largo de su carrera. “Debuté hace muchos años y, desde ese momento, no hubo un día en que no se metieran con mi sexualidad, mis genitales. Se burlaron, me hirieron. Incluso en este mismo estudio, con una cámara me enfocaban en cámara lenta con un zoom, haciéndome sentir vergüenza por lo que soy”, relató.

“Cuando fui madre, el momento más maravilloso de mi vida, no saben cómo lloré, durante los dos primeros años. Porque no paraban de lastimarme, de herirme y de violentarme con mi identidad travesti, y siempre con el foco en la genitalidad. Como si estuviera mal o fuera monstruoso”, describió la presentadora.

ARCHIVO-. Florencia de la V envió un mensaje a la comunidad travesti trans Santiago Cichero/AFV

Con respecto al escándalo con Federico Bal, apuntó: “¿Saben qué me pasa hoy? Sé que estas cosas falsas las crearon con la intención de señalar a estas identidades. Y no les voy a dar ese poder nunca más. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Me llevó años decirlo y te lo digo a vos y a todos: ‘No te da la cara’”.

Para concluir, envió un mensaje al colectivo. “Muchos ahora, del otro lado, están en el despertar de construir su vida y su identidad. No tengan vergüenza, nunca más. No tenemos nada malo. A todas esas personitas, que están en cualquier lugar del mundo: no tengas miedo de nada y que nadie te haga sentir vergüenza de tu cuerpo. Sos maravillosa o maravilloso y esto es lo que somos”, sentenció.

LA NACION