Fede Bal se desmarcó de Estefi Berardi y afirmó que no irá a la justicia por el escándalo de los chats: “Los abogados son para cosas importantes”

Infidelidades, chats y denuncias. La ruptura de Federico Bal y Sofía Aldrey desató un escándalo mediático que involucró al actor con varias mujeres del mundo del espectáculo.

Según reveló Yanina Latorre, la exnovia de Bal descubrió “por casualidad” una serie de chats que evidenciaban sistemáticos engaños de parte de su por entonces pareja, con quien convivía y había compartido tres años de relación.

Uno de los nombres que se vinculó a los engaños de Federico Bal fue el de la panelista de LAM (América) Estefi Berardi. La bailarina, que desmintió tanto la veracidad como el affaire con el actor, aseguró que inició una demanda contra Intrusos, la comunicadora Marcela Tauro y contra la propia Sofía Aldrey, por vulnerar su derecho a la intimidad, de la mano de su abogado, Fernando Burlando.

“Ya está formalizada [la denuncia]. Hay una gran invasión a la intimidad, más allá del contenido y de si es cierto o no”, advirtió el representante legal.

Federico Bal habló sobre las acciones legales iniciadas en medio del escándalo

Bal, por su parte, continúa protagonizando la obra teatral Kinky Boots, en Villa Carlos Paz. Allí, a la salida del teatro, dialogó con Socios del espectáculo (eltrece) sobre el polémico escándalo y las acciones legales que tomó una de las afectadas. Además, contó que se encuentra tranquilo en Córdoba: “Fui con un amigo al río. Acá salí, pero no tanto y no hablé nada con nadie. Los memes los tomo como lo que son, bromas. Es algo que a la gente le divierte y mis amigos me los mandan”, apuntó.

Con respecto a la filtración de los chats y las especulaciones en medio del escándalo, el actor sentenció: “Que hablen todo lo que quieran [por Yanina Latorre y Marcela Tauro]. Está todo bien, entiendo el juego. Esto es periodismo y es chimento”. Y adhirió que no iniciaría acciones legales contra nadie: “Me parece que los abogados son para cosas un poquito más graves”.

ARCHIVO-. Sofía Aldrey se separó de Fede Bal, tras tres años de relación Instagram @sofialdrey

Pero al ser consultado por las acciones legales que llevó a cabo Estefi Berardi junto a su abogado Fernando Burlando, aseveró: “Que cada uno haga lo que quiera. No hablo con ella”. Y añadió: “La única persona a la que tengo que pedirle disculpas es a ella [por Sofía Aldrey], ya lo hice públicamente y en privado, y lo sigo haciendo”.

