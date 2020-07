En Polémica en el bar, la modelo y panelista se puso nerviosa ante las consultas de Mariano Iúdica y Rocío Oliva sobre su situación sentimental y dio una respuesta ambigua

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 20:03

Este jueves, durante el programa Polémica en el bar, surgió un debate que generó revuelo y un momento entre tenso y divertido con la única panelista mujer de la mesa, la modelo Luciana Salazar.

"¿Quiénes son más felices, las personas solteras o las casadas?", era la pregunta a responder. Rocío Oliva, invitada del día, relató su traumática experiencia junto a su expareja Diego Maradona. Además, la futbolista sostuvo: "Yo no estoy sola, estoy muy bien. Cuando estaba sola estaba bien, pero hoy estoy mejor, estoy más contenta. Me levanto, me peino y arreglo porque más tarde veo a mi amor. Eso hace que a una le suba el autoestima. La felicidad depende mucho del amor".

Al instante, Salazar intervino para hablar sobre la emoción que provoca estar en pareja. "Genera un motivo, el estar bien por alguien. Igual, yo me arreglo por mí", aclaró.

Su comentario despertó los elogios del conductor Mariano Iúdica, quien aprovechó para indagar sobre su presente sentimental. "¿Vos cómo estás? ¿Soltera?", preguntó, entre risas. En respuesta, Salazar lanzó: "Yo no hablo de mi vida privada, Mariano. ¡Basta!".

Sin embargo, a los segundos pareció arrepentirse y acotó: "Estoy súper bien, en mi mejor momento. A veces prefiero no hablar, yo sé por qué lo digo".

La situación se tornó un poco incómoda cuando Rocío Oliva insistió en hacerle preguntas sobre su presunto romance. "¿Tu pareja es un político?", inquirió, sin vueltas.

Y, si bien la consulta no molestó del todo a Salazar, eligió reírse y ofrecer una respuesta ambigua: "No dije que sí ni que no".