Celos, GPS y una fuga a Costa Rica: el documental sobre el asesinato de Moriah Wilson que ya es tendencia en Netflix

En mayo de 2022, el mundo del deporte quedó en shock. Anna Moriah Wilson, una joven de 25 años y promesa absoluta del ciclismo de montaña, fue hallada muerta de tres disparos en una casa de Austin, Texas. Lo que al principio parecía un misterio, pronto reveló una trama de obsesión y celos digitales que ahora Netflix reconstruye en su nuevo documental: La verdad y la tragedia de Moriah Wilson.

Moriah 'Mo' Wilson murió en mayo de 2022 (Foto: Will Matthews)

La investigación policial no tardó en centrar su atención sobre un triángulo amoroso que resultó ser letal. Moriah, conocida en el ambiente como “Mo”, había mantenido una breve relación con el también ciclista profesional Colin Strickland, quien en ese momento atravesaba una crisis de pareja con Kaitlin Armstrong. Lo que diferencia a este caso de cualquier otro es el componente tecnológico: Armstrong, consumida por los celos, utilizó aplicaciones de entrenamiento y GPS para rastrear los movimientos de la víctima en tiempo real, por lo que logró localizarla el día del crimen apenas minutos después de que Wilson compartiera una salida con Strickland.

Dirigida por Marina Zenovich, el documental apuesta por un enfoque íntimo que se aleja del sensacionalismo habitual en este tipo de relatos

Sin embargo, el documental, que dura poco más de una hora y media y desembarcó recientemente en la plataforma, no se detiene solo en el disparo inicial, sino que profundiza en el giro cinematográfico que tomó la historia tras el asesinato. Luego de un breve interrogatorio, Armstrong logró eludir a la policía, vendió su camioneta y huyó a Costa Rica con un pasaporte falso. Allí comenzó una vida de fugitiva que incluyó cambios en su color de pelo e incluso cirugías estéticas en el rostro para borrar cualquier rastro de su identidad anterior. Su captura ocurrió tras 43 días de una búsqueda intensa que mantuvo en vilo a dos países.

Kaitlin Armstrong recibió una sentencia de 90 años por la muerte de Anna 'Mo' Wilson (Foto: AP)

En ese sentido es que Netflix busca rescatar la figura de la joven deportista a través de testimonios exclusivos de sus familiares y material inédito de sus competencias. La producción rinde homenaje a la atleta brillante y carismática que era antes de que su carrera fuera truncada. Con Kaitlin Armstrong cumpliendo actualmente una condena de 90 años de prisión, este estreno invita a reflexionar sobre los peligros de la obsesión en una era donde cada paso que damos puede ser rastreado a través de una pantalla.

La producción, bajo la dirección de Marina Zenovich, tuvo su estreno mundial el pasado 12 de marzo en el prestigioso SXSW Film & TV Festival de Austin, la misma ciudad donde ocurrieron los hechos.

“Retrato íntimo de la ciclista Moriah Wilson, criada por una familia fuerte y cariñosa, cuyo singular empuje la impulsó a la brillantez atlética antes de que su vida se viera trágicamente truncada por un asesinato”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita darle play.

Qué ver si te gustó La verdad y la tragedia de Moriah Wilson

Si te gustó La verdad y la tragedia de Moriah Wilson, podés seguir con Ícaro, el documental ganador del Oscar disponible en Netflix. Lo que comienza como un experimento de un ciclista aficionado para burlar los controles de dopaje, se transforma rápidamente en un thriller de espionaje real cuando el protagonista termina refugiando al director del laboratorio de Moscú.

Ícaro (Icarus) - Trailer

Entre confesiones explosivas y una persecución del servicio secreto ruso, la producción revela el mayor escándalo de corrupción en la historia del deporte olímpico.