“Sobrevalorado”, “estúpido” y “berreta”: sin filtro, el actor Brian Cox destrozó a gran parte de sus colegas

Brian Cox brindó una entrevista, pero no para hablar sobre sus proyectos o su propia vida. El protagonista de la serie Succession terminó arremetiendo contra varios actores de primera línea, incluidos Johnny Depp e Ian McKellen. A algunos los catalogó de “sobrevalorados” y a otros, de “estúpidos”.

Brian Cox disparó contra algunas de las máximas estrellas de Hollywood Borja B. Hojas - WireImage

En un artículo publicado este viernes en The Times UK, Cox aseguró que Depp “exagera” en sus actuaciones y que es un intérprete “sobrevalorado”. Además, aseguró que se sintió aliviado de haber rechazado el papel de Weatherby Swann, que finalmente interpretó Jonathan Pryce, en la saga de películas de Piratas del Caribe.

Para Cox, Johnny Depp es un actor "sobrevalorado" Gerardo Viercovich - LA NACION

El actor también disparó conta Ian McKellen, su compañero de elenco en X-Men 2, de 2003. “Su actuación no es de mi agrado”, aseguró. En aquel film, McKellen interpretó al villano mutante Magneto y Cox, a William Stryker, un exmilitar y reverendo extremista que busca el genocidio mutante.

Ian McKellan en la piel de Magneto, el villano por excelencia de la saga X Men archivo - Europa Press

Pero sus críticas no se agotaron allí. Cox también arremetió contra Edward Norton, a quien calificó de “un verdadero fastidio”, y contra Kevin Spacey, a quien describió como “un hombre realmente estúpido”.

Sin filtro, Cox aseguró que Edward Norton es "realmente estúpido" Instagram Tylers Speech

Cox, quien interpretó a Winston Churchill en la película biográfica Churchill, de 2017 expresó su indignación por el hecho de que Gary Oldman ganara el Oscar al mejor actor por su interpretación como el recordado primer ministro británico en El instante más oscuro, estrenada el mismo año. Según Cox, la actuación de Oldman fue “berreta” y “un revoltijo para complacer al público”.

Cox no le perdonó a Gary Oldman que haya ganado un Oscar por su interpretación de William Churchill Reuters

En otro tramo de la entrevista, Cox también se mostró en desacuerdo con la elección de Margot Robbie para el papel de Cathy en la nueva adaptación de la novela Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. El actor reveló que película de 1939, protagonizada por Merle Oberon, Laurence Olivier y David Niven es una de sus favoritas.

“Margot Robbie es demasiado guapa para ese papel. Creo que debería tener algo más de gitana, pero no estoy en posición de juzgar”, añadió. Y, en este caso, dejó una puerta entreabierta: “De todos modos, puede que sea una película brillante”.

El actor británico consideró que Margot Robbie es "demasiado guapa" para protagonizar Cumbres Borrascosas (Fuente: ARCHIVO LN - AFP /FREDERIC J. BROWN))

Cox también se refirió a su disputa con Daniel Day-Lewis, que comenzó cuando él criticó la actuación de método de su coprotagonista de Succession, Jeremy Strong, en 2023. El protagonista de Mi pie izquierdo y En nombre de padre, amigo e inspirador de Strong, le respondió el año pasado que dejara de “dar sermones”.

Ahora, cuando el entrevistador le preguntó si se había puesto en contacto con Day-Lewis, Cox indicó: “Los niños no preguntan: ‘¿Cuál es mi motivación?’“, en referencia al proceso que suelen utilizar los actores del método: sumergirse profundamente en la psicología y emociones del personaje, utilizando recuerdos y vivencias personales para lograr una interpretación realista, sincera y orgánica. Basado en el sistema de Stanislavski, este enfoque busca la verdad emocional, a menudo manteniendo al personaje dentro y fuera del set

Daniel Day-Lewis fue una de las pocas personalidades que salieron a responder sus críticas constantes Getty Images

Cox continuó: “No, no me he puesto en contacto con él, porque lo que pasó no tiene nada que ver con Day-Lewis. Daniel Day-Lewis es discreto. Nunca interrumpe el proceso de filmación”.

A su vez, Cox agregó que no habló más sobre Strong, de 47 años, por pedido del actor que interpretó a su hijo en la pantalla. “Me rogó que dejara de hablar de él”, aseguró.

Jeremy Strong y Brian Cox en una escena de Succession

“Jeremy es un buen actor. Es un actor maravilloso. Es solo que viene todo ese rollo del método. Si te fijas en los niños, no se preguntan: ‘¿Cuál es mi motivación?’ ¡Simplemente lo hacen!”, indicó.

Tras criticar a tantas estrellas, le preguntaron a Cox si su franqueza le había generado problemas o le había hecho perder amigos, señaló entre risas: “Todavía no sé si me ha causado problemas. Quiero decir, mi esposa no para de decirme: ‘Brian, ten cuidado. Brian, ten cuidado’”.

Y aclaró: “Pienso: ‘¡Al diablo con todo! ¡Ya no quiero tener cuidado! Cumpliré 80 años este año. Voy a decir lo que quiera decir’”.