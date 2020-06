Luciana Salazar debutó en Polémica en el bar Crédito: gentileza América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 11:40

"Es la mismísima Luciana Salazar ", dijo Mariano Iúdica mientras la rubia, vestida con un vestido ceñido al cuerpo de color nude, se sumaba a la mesa y sonreía. Así fue la entrada triunfal de la vedette a Polémica en el Bar , una participación que hizo aumentar el rating del ciclo. Sin ir más lejos, anoche en su primera incursión, el programa, que fue el segundo más visto del canal, tuvo picos de 2,7 puntos, un número considerable para América.

"Agradecida a América, una casa donde ya trabajé, y me sentí súper cuidada. Me encanta estar de vuelta acá", dijo, luego de meses de estar a la expectativa de su regreso a la pantalla chica. Su incorporación al ciclo, creado por Gerardo Sofovich y ahora conducido por Iúdica, estaba prevista para principio de año pero la pandemia del coronavirus lo retrasó todo.

Luli Salazar en Polémica en el bar 15:12

Video

"Me pasó de todo en esta cuarentena. Cosas que nunca en la vida me habían pasado como tener un dolor en una de las muelas de juicio, en el momento en que los odontólogos no estaban habilitados. A los cinco días de tomar un medicamento, me empecé a brotar toda de pies a cuello. Estaba irritada, de mal humor, no quería que se me acercara nadie, fue más de un mes. Horrible", reveló sobre algunos de los contratiempos que vivió en estos casi tres meses de estar adentro de su casa junto a sus padres y su hija Matilda.

Picante, como de costumbre, la rubia no esquivó las preguntas sobre su intimidad y asintió cuando le preguntaron por el sexo virtual. "La cuarentena es de todo, es difícil sobrellevarla. Imaginate, con alergia y todo, la pasé mal. En algún momento la tenía que pasar bien", confesó.

"Igual siempre corrés el riesgo. Es muy arriesgado. Tiene que ser con alguien de mucha confianza. Jamás me arriesgaría con alguien nuevo. La mujer se prepara mucho. Como no hay contacto físico, por lo menos tenés que darle un plus, que sea motivador", detalló provocativa ante la mesa integrada también por Rodrigo Lussich, Adrián Cormillot, Horacio Cabak y Gastón Recondo.

Las "bombas" de Salazar

Por otro lado, al hablar de sus tuits sobre el mundo de la política, Salazar volvió a evitar revelar quiénes son sus fuentes. Según pudo saber LA NACION, la idea es que la nueva participante lleve al menos "una bomba política" por semana y así marcar agenda.

En esta oportunidad, la noticia que llevó la rubia al ciclo tuvo que ver con la intervención de diferentes organismos de inteligencia. "Se viene ´El nunca más´ de la inteligencia", anunció Salazar en su primera mesa 2020 de Polémica en el bar.