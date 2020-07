Rocio Oliva. Abre las puertas de su casa y habla de su vida lejos de Maradona

A casi dos años de haber roto con Diego Maradona, nos abre las puertas de su casa en Bella Vista, reflexiona sobre su gran historia de amor junto al Diez y nos comparte su sueño de crecer como periodista Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

Costó mucho, pero creo que de a poco lo estoy logrando. Sé que esto recién empieza y me falta aprender un montón, pero estoy segura de que algún día voy a dejar de ser 'la ex de' para tener una voz propia. Yo también tengo un nombre y mis opiniones valen", dice Rocío Oliva (30), quien tras separarse de Diego Maradona (59) luego de seis años de relación dio vuelta la página para volver a empezar. Su pasión por el fútbol -llegó a jugar en el equipo femenino de la primera división de River Plate- fue el puntapié para lanzarse con el proyecto de crear una academia de fútbol femenino que lleva su nombre, al tiempo que construye su camino como comentarista deportiva y panelista. "Qué loco cómo se fueron dando las cosas. Toda la vida me gustó jugar al fútbol y, sin embargo, hice carreras terciarias -como visitadora médica y auxiliar de farmacia- porque creí que mi futuro estaba por ese lado... Y un día todo se da vuelta para otro destino y tu vida cambia", cuenta entusiasmada desde su casa en Bella Vista.

-Te sumaste al ciclo de Canal 26 Fútbol sin manchas y en la radio, en Súper Mitre Deportivo. ¿Cómo estás viviendo esta nueva faceta profesional?

-Muy bien. En la tele lo que me pasó es que, con la pandemia, el programa tuvo un viraje hacia la actualidad y me empezó a gustar la idea de abordar otros temas más allá del deporte, y volcarme al periodismo en general. Incorporé la rutina de levantarme temprano, ver las noticias, leer los diarios. y me encanta. El fútbol es algo en lo que me muevo muy cómoda y que conozco bien, por lo que esto para mí es algo nuevo. Hoy siento que también puedo crecer fuera del fútbol. Ya me llamaron para participar en Intratables y en Polémica en el bar.

-¿Qué se siente empezar a construir un nombre propio?

-Estoy contenta. Yo realmente trabajé para llegar acá, no fue un golpe de suerte, sino que con mucho esfuerzo fui encontrando un espacio al que pertenecer.. Sé también que este medio es muy difícil y la única manera de permanecer es marcando una diferencia. No quiero terminar como una de esas tantas personas que estuvieron de moda en un momento determinado y después se les fue el tren. Quiero quedarme, me gusta y sé que lo puedo hacer bien. Trato de aprender, de estudiar y de leer de todo para poder saber de lo que estoy hablando. Basta de ser la ex.

-¿Te costó separarte de Diego Maradona?

-Claro que sí. Yo tenía 20 años cuando lo conocí, me junté a los 22 y me fui a vivir a otro país con él. Todo se dio muy rápido y muy intenso. Nos amamos, le pusimos mucha garra, pero hubo un momento en el que sentí que ya no podía más. La verdad es que fue duro separarme, pero al mismo tiempo necesitaba hacer mi propio camino. Yo era muy chica entonces y nunca dudé de acompañarlo en todo, pero a los 28 años, ya era otra mujer, con otros sueños, con ganas de desarrollarme. Y en ese sentido, él siempre me quiso a su lado. Y eso, con el tiempo, se volvió muy difícil de sostener.

-En 2014, recién llegada de Brasil, estuviste detenida en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza porque Diego te había acusado de robarle unas joyas. Muchos pensaron que después de eso no iba a haber reconciliación y, sin embargo, volvieron a estar juntos.

-Me acuerdo que las señoras de 60 años me paraban en la calle y me decían: "Nena, sos linda, joven, ¿por qué volviste con él? ¿Cómo lo pudiste perdonar?" [Risas]. ¿Y qué te puedo decir? Nadie tiene la receta para ser feliz y yo menos. Tenía 24 años y lo quería. Lo perdoné por eso y porque sentí que, si lo hacía, le iba a hacer bien. Yo soy una mujer que cuando quiero a alguien, es muy difícil que le suelte la mano. No me gusta abandonar el barco tan fácil. Y te digo más, si volviera a pasar una cosa así, capaz que reaccionaría de la misma manera, porque esa es mi manera de querer.

-Se separaron en buenos términos. ¿Sigue así la relación?

-Sí. Si siempre actuaste bien, diste amor y nunca tuviste malas intenciones, el resultado es una separación sin conflictos. Hoy sé que, si el día de mañana me cruzo a Diego, puedo mirarlo a los ojos sin ningún problema. Siempre me manejé de frente y así fue el día en que decidimos separarnos. Me senté a hablar con él y quedó todo bastante claro.

-¿Cómo reaccionó con tu reclamo económico?

-Bien, lo estamos hablando, pero con él nunca se sabe; hay que ir día a día. La verdad es que ahora está todo medio parado por el tema de la cuarentena, pero creo que lo vamos a resol ver en buenos términos. Lo hablamos mucho y entendió mi punto perfectamente, sabe que yo lo acompañé durante muchos años, en los que renuncié a varios proyectos para estar a su lado, porque él así me lo pedía.

-¿Extrañás esa vida de lujo junto a él?

-No, la verdad que no. Viví todo lo que tenía que vivir y con Diego pasé cosas maravillosas. Nunca me voy a olvidar la vez que estuve en el edificio de tres pisos de Louis Vuitton en París, que habían cerrado sólo para mí, caminando por los pasillos con una copa de Dom Perignon en la mano mientras elegía a ojo lo que me gustaba. Por supuesto que lo disfruté, pero también soy feliz comprando el jean enfrente de casa. Me gusta tener lindos vestidos y usar una buena joya, pero no para todos los días.

-¿Qué pensás de la serie basada en la vida de Maradona?

-No me quiero adelantar. No la vi y tengo entendido que habla de su pasado mucho antes de que nos conociéramos, con lo cual, poco puedo decir sobre esa parte de su vida.

-Tal vez en una segunda temporada recrean tu historia de amor.

-[Risas]. No sé. Sería raro y a la vez un poco divertido ver cómo cuentan mi historia.

-¿Estás en pareja?

[Lo piensa unos segundos]. Estoy conociendo a alguien y por primera vez, nadie sigue esa historia. Vamos muy tranqui; la cuarentena también aquietó un poco el asunto. Pero estoy contenta y no te digo nada más porque prefiero guardármelo para mí. Todavía es muy reciente.

CUENTAS PENDIENTES

Tras la separación, Rocío no sólo puso en marcha sus sueños inconclusos; también se animó a conectar con su pasado más doloroso para buscar justicia en la violenta muerte de su papá, ocurrida en 2003. "Tenía 12 años y vi cómo le disparaban en medio de una fiesta. Quizás sí es un tema pendiente en mi vida cerrar este capítulo porque para mí es fea la sensación de que lo mataron y lo dejaron tirado como a un perrito. Fue una muerte más para todos, sin culpables, y eso me partió al medio", confiesa.

-¿Cómo estás viviendo este momento tan especial?

-Gracias a Dios estoy acompañada por la abogada penalista Florencia Arietto, que es una mujer luchadora, fuerte y no se da por vencida. Yo necesitaba recurrir a la justicia para cerrar ese capítulo. A pesar de que me resulta muy duro revolver cosas del pasado, sé que soy fuerte y me aguanto cualquier situación. Después de lo que viví con mi papá, no le temo a la vida y sé que de todo se sale, por más difícil que parezca.

-Pareciera ser que todo se está reacomodando.

-Creo que sí. Trabajo, vida sentimental, vida familiar. Siempre me hice valer y ahora lo veo más nítido. Voy a hacerme un lugar porque yo no nací pegada a nadie. Sé que no va a ser fácil sacarme el título de "ex de", pero con el tiempo va a suceder.

