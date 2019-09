Luciana Salazar sobre su informante: "No le pregunto si puedo publicar"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 11:05

Desde que se puso a publicar informaciones de carácter político y económico que tienen un sorprendente correlato con la realidad, a Luciana Salazar no dejan de preguntarle quién es su "garganta profunda", como se conoció al informante que desnudó el recordado caso de espionaje estadounidense Watergate.

Ante tanta intriga, la modelo reveló ayer que cultiva un vínculo con un informante político desde hace cuatro años y que no le pide permiso si puede publicar lo que le cuenta.

También aclaró que "no la operan", ya que es ella quien pregunta y difunde lo que quiere, y que no pretende convertirse en periodista ni nada parecido. "Chicos, yo no soy ninguna gurú, paren un poco", pidió, en una entrevista con el panel del programa LAM.

Después de acertar con el resultado de las PASO minutos antes de la difusión de los datos por parte del Ministerio del Interior y de anticipar la política de control de cambios del gobierno, la ex novia del economista Martín Redrado involucró al presidente Mauricio Macri con un escándalo relacionado con la obra pública y un importante gobernador en el caso de una "mega licitación".

"Tengo información, nada más. Hay cosas que filtro porque no da. No puedo poner todo lo que me dicen. Obviamente que confío mucho en esta persona", reveló Luli en relación a su "fuente".

"Yo no me puedo poner en el rol de periodista porque no lo soy, ni en el de politóloga. Me gustaría el día de mañana ponerme al frente de un programa de actualidad", dijo.

Consultada sobre qué relación tenía con la persona que le filtraba información, ella no quiso abundar sobre el tema y dijo que "la primera vez le pregunté si podía publicar y me dijo que sí".

"Soy yo la que le pregunto. Con las elecciones yo le pregunté si tenía números y los publiqué antes de que salgan a la luz. Después, los datos que me pasa ya ni le pregunto si los puedo publicar", añadió.

Antes, Salazar le había dicho a Nancy Pazos en Crónica TV que " la fuente nunca se revela" y que tenía tres: "Hay una que es la más importante de todas con la que suelo chatear todos los días. Además, tengo conocidos en la política, gente que va contando cosas".