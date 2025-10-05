Luck Ra en Vélez: de Nicki Nicole y Miranda a un homenaje al Potro Rodrigo, estrenos y hasta una propuesta de casamiento

Nenes con el pelo pintado de azul y nenas con la remera alusiva acompañados de sus mamás, adolescentes con remeras azules y muchas familias comenzaron a llegar alrededor de las 20.00 al estadio José Amalfitani. Luck Ra se convirtió en el ídolo de los más chicos, niños de entre seis y diez años que iluminaron Vélez con sus ojos llenos de asombro que experimentaban, la mayoría de ellos por primera vez, lo que se siente estar en un concierto en vivo. Es que el joven cordobés hace bailar a grandes y chicos con su repertorio, que en esta ocasión constó llegó a 38 canciones, que se extiende si se cuentan por separado los compilados.

Apenas pasadas las 21 y luego de un breve show en el que cantaron los palpitantes del team Luck de La Voz, las luces del lugar se apagaron y un video mostró las calles oscuras hasta que apareció la “Luck Ra neta” voladora y entonces desciende de ella él, Juan Facundo Almenara Ordóñez del Corazón de Jesús, tal es su verdadero nombre, que en medio de fuegos artificiales dio el puntapié inicial a lo que prometía -y lo fue- ser una gran noche. “Que me falte todo” y “Te mentiría” fueron los temas elegidos para el arranque, a puro baile. “No puedo creer lo que está pasando. Aplauso para el público”, pidió el músico vestido con pantalón y chaqueta plateados muy a su estilo, y luego de cantar “Mil preguntas”, reiteró: “Son el mejor público que un artista puede tener”.

Luck Ra en Vélez

De pronto Eugenia Quevedo con un look total black y pelo recogido irrumpió en el escenario para entonar “Ojalá” y “Qué idiota”. “Ya que vino desde Córdoba que cante algo más”, pidió el anfitrión que le confesó a su amiga y colega que estaba “re manija”. Luego de un intervalo brevísimo que sirvió para que se cambiara de ropa, sin demasiado aviso previo llegó la segunda invitada de la noche, nada más ni nada menos que Nicki Nicole que buscaba un “Doctor” para sanar su corazón y las niñas en la platea enloquecieron al ver a su idola que al terminar el tema se fundió en un abrazo con la figura de la noche. Y ahí, la seguidilla de colaboraciones: además de los mencionados, subieron Rusherking para entonar “Quiero creer” y los músicos de La Versuit para hacer “Toco y me voy”. “Pensé que no iba a llenar el patio de mi casa, no puedo más… a ver el grito de Vélez”, arengó emocionado e incrédulo por lo que estaba viviendo.

No había transcurrido ni una hora de show y ya habían pasado cuatro amigos para acompañar al cordobés en su primer Vélez cuando llegó su compañera de labor en La Voz, Soledad Pastorutti para hacer “Mi persona favorita”. Sin dudas “el Primo” puso toda la carne al asador en su gran noche en el Ciudad de Buenos Aires. Los hits continuaban uno tras otro: “Princesa”, “Un clavo”.

De golpe, un vaso gigante de fernet emergió del campo y así como Ca7riel y Paco Amoroso se hunden en un frasco de “papota”, el cuatetero hizo lo mismo con su bebida favorita, entonces llego un homenaje a su Córdoba querida, que bien podría ser también un guiño a todos los padres que estaban en el estadio acompañando a sus hijos pequeños o un momento retro porque mientras el vaso se movía por entre las sillas ubicadas en el campo, él entonaba clásicos de Rodrigo, Walter Olmos y la Mona Jiménez: “Amor clasificado”, “Como le digo”, “Soy cordobés”, “Por lo que yo te quiero”, “Soy un adicto a ti” y “Quién se ha tomado todo el vino”. Pero como nada está librado al azar, este viaje fernetero lo llevó hasta un pequeño escenario alternativo dispuesto en el medio de la cancha donde lo esperaba un piano blanco y el cuarteto continuó con “Fue culpa tuya”.

Allí además lo esperaba un amigo, Emiliano Brancciari, vocalista de No te va a gustar y juntos cantaron “A las nueve”, de la banda uruguaya. Porque si algo demostró Luck Ra es que puede cantar con quien quiera, pero también llevarlos a su terreno y no importa si el invitado canta rock, pop o urbano, esta noche es cuartetera. De golpe un paréntesis y siguen los visitantes, pero esta vez no se trata de un famoso sino de dos personas del público, un hombre y una mujer con una pregunta clara de él hacia ella: “¿Te querés casar conmigo?”. “Sí”, dijo ella ante cuarentalmil personas expectantes. ¿Teléfono para la Joaqui? Nuevamente más gente con él, ahora su productor y un amigo músico con quien cantó “Ya no vuelvas”, super emocionado y con la voz quebrada.

Una sorpresa tras otra, esta vez se trató de un estreno: “Finjí demencia”, la canción que estrenará oficialmente el 9 de este mes pero que decidió adelantar en su noche especial, antes de volver caminando por el costado del campo al escenario principal. Con “Misión y turreo” reinauguró el espacio y entonces propuso: “¿Hay alguien soltero que quiera venir a cantar un tema?”, entonces dio paso a Joaquín Levington que muy divertido cantó “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”, el tema que hace dos meses Turf reversionó con Lali Espósito y esta vez se hizo primero a la vieja usanza y luego, por supuesto, en modo cuarteto.

Bebé dame”, el nuevo “Viaje a la luna” fuero algunos de los que continuaron y que prometen ser hits, para darle paso a otro clásico, que se estrenó cuando Luck Ra tenía nada más que diez años: “Tu misterioso alguien” con Ale Sergi y Juliana Gattas que se mostraron super enérgicos y contentos de acompañar a su compañero de La Voz. Antes de irse, Miranda! que se prepara para hacer dos estadios Ferro en noviembre, abrazó al músico ante una verdadera ovación del público. “¡Vamos loco, gracias!”, dijo uno de ellos. Aún quedaban dos invitadas que subieron en los minutos sucesivos, se trata de Lola Índigo que cantó “Por un ex no se llora” y Yami Safdie que con un corset y una minifalda blanca entonó primero “En otra vida” y luego “Sí sabes contar”, el tema que ambos jóvenes hicieron con Los ángeles azules. “En honor a México”, dijo ella por el origen de la mítica banda y él replico: “En honor al color que me acompañó tanto”. La intérprete de “En otra vida” fue la artista más aplaudida por el público adolescente.

“Ole, ole, ole, ole, Luck Ra, Luck Ra”, cantaBA el público mientras se ataba los cordones de las botas, no sería ni la primera ni la última vez que le pasaba y no tuvo reparos en contarlo. Entonces, otra vez ronda de clásicos, con “Un siglo sin ti” con Chayanne en pantalla y luego “Suavemente”, tema para el cual le pidió a los presentes, muchos de los cuales se miraban a través de la “Primo Cam”, que sacaran a bailar a la persona que tuvieran la lado. Faltaba poco para concluir la noche, el reloj llegaba a las 23.00 pero aún había mucho por bailar y por eso dio paso a “Qué sed”, canción que le sirvió para hacer un brindis y la publicidad de una cerveza.

Aunque es fanático de Vélez y va siempre que puede a la cancha, Bizarrap no pudo estar presente en esta fecha, por lo que Luck Ra pidió a los cuarenta mil presentes que encendieran las linternas de sus celulares para hacer “un video para el Biza” mientras él se disponía a entonar la “Session” que hicieron juntos, uno de los temas favoritos de los más chicos y ahora sí, ya no quedaba nadie sobre el asiento cuando redobló la apuesta y amagó con despedirse con “Hola Pedida”, tema que contó con la irrupción de Khea que apareció con campera a pesar de los veinte grados de la noche y un pasamontaña.

Entonces Luck desapareció del escenario y las luces se apagaron. Pero algo pasaba… “¡te faltó la morocha!”, “cantá la morocha”, pedían los nenes que lo fueron a ver entre ansiosos y desilusionados, después de todo no tenían experiencia en recitales y no saben de qué se trata el bis. Más rápido que lento regresó y volvió a cantar “Ya no vuelvas” y por supuesto -aunque antes se volvió a atar los cordones para ser precavido y no como parte de la performance- “La morocha” mientras todos los espectadores cantaban, bailaban o sacaban fotos. El gran broche de oro luego de una gran selfie con el público y el aplauso para sus músicos fue un gran show de fuegos artificiales. Invitados, estrenos, clásicos y hasta una propuesta de matrimonio, así pasó el primer Vélez (seguramente el futuro le traiga más) de Luck Ra, en una noche en la que no faltó nada, y que por supuesto -y para alegría de todos- ¡sobró cuarteto!