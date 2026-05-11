Barcelona campeón: de la emoción de Luck Ra con Lamine Yamal al saludo de Messi y la vuelta nocturna de los jugadores

Barcelona gritó campeón. Y de qué manera: venció al Real Madrid, su clásico rival, por 2-0 y obtuvo su título número 29 de liga. Los goles de Rashford y Torres decoraron una jornada histórica donde el local no solo se impuso -con categoría- ante los Merengues, sino que le dio una alegría a todo su público.

Barcelona es el nuevo campeón del fútbol de España Judit Cartiel - FC Barcelona

Desde el momento en el que el árbitro pitó el final del partido, los jugadores del Barcelona entraron en un frenesí interminable y no es para menos: le puso un broche de oro a su celebración y emparejó el historial con Real Madrid, que ahora registra 106 triunfos por lado.

El festejo de Luck Ra con Lamine Yamal

En un Camp Nou repleto, los fanáticos deliraron con este triunfo único e irrepetible que le sumó un nuevo título. Tras culminar el partido, varios hinchas vivieron la experiencia de estar con los jugadores, entre ellos, Luck Ra, el cantante argentino, que vio desde la tribuna el partido y, luego, saltó al campo para reencontrarse con su amigo Lamine Yamal.

El video de Luck Ra y Lamine Yamal

“Que viva el fútbol”, exclamó el cantante cordobés, quien se dio el gusto de estar de cerca con el astro español. Para aprovechar el momento y demostrar la confianza del uno al otro, se sacaron una selfie y grabaron un video que apareció en las redes sociales.

Luck Ra junto a Lamine Yamal

“Hola, nos dicen cosas lindas”, siguió Luck Ra, exultante tras obtener una foto con su ídolo, a quien lo conoce de larga data: fue invitado al cumpleaños 18 de Yamal, el cual estuvo envuelto en polémica por varias situaciones que se filtraron a la prensa.

Una cábala que da resultados

La consagración de un equipo se basa de muchos detalles. No solamente es lo que sucede dentro del campo de juego, sino fuera de el. Así fue la comunión que generaron Éric García, Dani Olmo y Pedri, los tres jugadores del Barcelona, que armaron una bicicleteada nocturna por las calles de la ciudad a modo de cábala y festejo.

Dani Olmo, el ideólogo de una cábala que da resultados

Esta iniciativa surgió en la temporada 2024-2025 donde el Culé se coronó, también, campeón de la Liga. Con los mismos intérpretes, la cábala continuó este año y los resultados están a la vista.

Dani Olmo filmó la bicicleteada nocturna

Así fue como los tres jugadores salieron de vuelta al ruedo y el propio Dani Olmo, en su cuenta de Instagram, subió un respectivo video con tres emojis de bicicleta para representar a la misma cantidad de jugadores que pasearon por las calles de Barcelona.

La curiosa celebración de Joan Laporta

El presidente del Barcelona dejó una perlita que se viralizó en las redes sociales: festejó, a la par de los jugadores, en el reconocido boliche Luz de Gas, donde fue invitado todo el plantel para estar más cerca de los fanáticos.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, festejó en un boliche

Entonando el himno del Barcelona, el mandamás del club no se quiso perder el festejo y se mostró exacerbado, mimetizado con todo el entorno que vivió una jornada inolvidable.

No podía faltar: el saludo de Lionel Messi

El exjugador del Barcelona y capitán de la selección argentina celebró como un jugador más del plantel la obtención de un nuevo título de la Liga. Mediante sus historias temporales de Instagram, el delantero, con actualidad en el Inter Miami, reposteó la publicación del Barcelona y le sumó unas palabras.

La celebración de Lionel Messi

“Campeones. Visca el Barca”, lanzó La Pulga, haciendo referencia a una de las frases más utilizadas por la afición del club catalán. En su larga estadía en el Blaugrana, Messi ganó 35 títulos, fue goleador en varios certámenes y hasta sumó distinciones individuales como el Balón de Oro.