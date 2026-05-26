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Premios Gardel 2026: todos los looks de la fiesta de la música

La ceremonia organizada por CAPIF reunió en el Teatro Coliseo a las figuras más emblemáticas de la escena musical argentina; los mejores y peores vestidos de la noche

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Para LA NACIONCynthia Caccia
K4OS, nominadas a mejor álbum de grupo pop
K4OS, nominadas a mejor álbum de grupo popGerardo Viercovich
La Delio Valdez fue premiada en la ceremonia previa y se llevó el galardón al Mejor álbum grupo tropical/cumbia por El desvelo
La Delio Valdez fue premiada en la ceremonia previa y se llevó el galardón al Mejor álbum grupo tropical/cumbia por El desveloGerardo Viercovich
Ivonne, la cantante de la banda de cumbia, eligió un conjunto rasado de blusa y babuchas que combinó con accesorios y zapatos en rojo
Ivonne, la cantante de la banda de cumbia, eligió un conjunto rasado de blusa y babuchas que combinó con accesorios y zapatos en rojoGerardo Viercovich
Pantalón de vestir ancho y campera de cuero fue la apuesta de Emmanuel Horvilleur para esta noche de premios. El cantante cortó su look monocromático con un pañuelo estampado en su cuello
Pantalón de vestir ancho y campera de cuero fue la apuesta de Emmanuel Horvilleur para esta noche de premios. El cantante cortó su look monocromático con un pañuelo estampado en su cuelloGerardo Viercovich
Angela Leiva lució un vestido de escote irregular que dejó su espalda al descubierto
Angela Leiva lució un vestido de escote irregular que dejó su espalda al descubiertoGerardo Viercovich
Visita de lujo: Carlos Baute, quien se encuentra en nuestro país participando del ciclo Es mi sueño, posó súper elegante en un traje con doble abotonadura y solapas de terciopelo
Visita de lujo: Carlos Baute, quien se encuentra en nuestro país participando del ciclo Es mi sueño, posó súper elegante en un traje con doble abotonadura y solapas de terciopeloGerardo Viercovich
Leiva y Baute se encontraron en la red carpet y posaron súper sonrientes ante los flashes
Leiva y Baute se encontraron en la red carpet y posaron súper sonrientes ante los flashesGerardo Viercovich
Tangueros. Turf, la banda liderada por Joaquín Levinton, llegó con outfits engamados al Teatro Coliseo
Tangueros. Turf, la banda liderada por Joaquín Levinton, llegó con outfits engamados al Teatro ColiseoGerardo Viercovich
Richard Coleman optó por un look monocromático en negro a juego con sus gafas
Richard Coleman optó por un look monocromático en negro a juego con sus gafasGerardo Viercovich
Benito Cerati se destacó por su saco con cordones y una original corbata de cuero
Benito Cerati se destacó por su saco con cordones y una original corbata de cueroGerardo Viercovich
Por Cynthia Caccia
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