Luck Ra rompió el silencio, dio su versión sobre la separación de La Joaqui y fue contundente: “Tiago PZK es un traidor”

Después de semanas en el ojo de la tormenta por su separación de La Joaqui, Luck Ra comenzó a grabar MasterChef Celebrity (Telefe), el programa que asegura es su “terapia” en medio del duelo. Durante la presentación de la nueva temporada del ciclo y en diálogo con SQP (América TV), el programa que conduce Yanina Latorre, el cantante cordobés habló sobre su presente laboral y no esquivó responder sobre las distintas versiones que surgieron a partir de sus cruces en redes sociales con su expareja.

“Desde el momento en que todo pasó decidí guardarme. Obviamente, yo siento que cada uno tuvo sus cosas. La verdad es que la relación, si te tengo que ser sincero, fue hermosa”, comenzó con cariño sobre su noviazgo de dos años.

Por tal motivo, aseguró que le parecieron extrañas las versiones que salieron desde el entorno de su ex en su contra. “Todo eso me pareció raro. También que hayan querido ensuciar a mi mejor amiga diciendo cualquier cosa y después ella se comió un quilombo culpa mía”, recordó sobre el hate que recibió Tuli Acosta, quien fue señalada como la tercera en discordia en la ruptura.

Las diferencias entre Luck Ra y La Joaqui habrían aumentado durante sus días juntos en España (Foto: Instagram @luckra)

Incluso reconoció que Tuli y La Joaqui siempre se llevaron bien, al punto que cuando junto a quien es desde hace tiempo su mejor amiga hicieron videos comprometidos, le pidieron disculpas los dos y le preguntaron si prefería que los borraran. “Ellas siempre se llevaron superbién. Los videos al principio fueron una cosa de inocentes. Te lo explico ahora. Habíamos visto un TikTok del Coker y Juli Manzotti que decía eso y después dije: ‘Na, fue cualquier cosa’. Le dijimos: ‘¿Querés que lo bajemos?’. Tuli también le dijo: ‘Si querés lo borro’. Pero bueno, si eso fue lo peor de la relación, tampoco fue una relación tan mala", expresó y le restó importancia a su publicación.

Luck Ra negó haber engañado a La Joaqui en un yate

Una de las versiones más fuertes sobre él estuvo relacionada con que, tras la separación de La Joaqui, el joven habría decidido organizar una fiesta en Ibiza. Allí, según una empresaria que se comunicó días atrás con SQP, el cantante cordobés habría solicitado la presencia de señoritas y se habría besado con otros hombres.

“Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novia, ha habido personas en el yate que dicen que tal cosa, que tal otra. Que me chapo a mis amigos. Y la verdad, lo único cierto, te soy sincero, es que sí, me chapo a mis amigos. Pero lo hacemos para hinchar las bolas”, exclamó entre risas.

Acto seguido, aseguró que la mujer que se comunicó, la empresaria, “nunca existió”. “Nadie pagó por absolutamente nada. Era toda gente cercana a mis amigos. Quédate tranquila, prima, no soy un monstruo”, aclaró.

Luck Ra trató de "traidor" a Tiago PZK

Fue entonces que Yanina Latorre quiso conocer su versión sobre cómo fue la separación en España con La Joaqui. Por lo tanto, Luck Ra explicó que nunca fue un viaje romántico, ya que él se encontraba de gira por España y la invitó a ella para verse unos días porque venían de no coincidir por sus atareadas agendas laborales.

“En realidad yo estaba de gira. No era un viaje romántico. Yo tenía una gira de un mes y medio en la que ella también tenía cosas que hacer. Entonces le dije que nos veamos unos días. Y bueno, esos días no han sido los mejores días que hemos tenido”, confió.

“Aparte, yo considero 100% que ella siempre se mereció lo mejor de mí. Entonces, cuando me di cuenta de que yo no se lo podía dar, tampoco quise jugar con el tiempo de ella y le dije: ‘Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal, nos vamos a desgastar. Esto se va a ir al carajo y ya esta’”, recordó las palabras con las que decidió ponerle punto final a su vínculo.

Para hacer un mea culpa, el artista reflexionó y admitió que nunca pensó en cómo podían verse afectados los dos al estar a kilómetros de distancia. “No te digo que fue irresponsable, pero quizá pudieron haber otros términos. Esto que fue todo a la distancia fue un poco doloroso. Lo bueno fue que cuando ella se volvió y cortó todo, un gran amigo mío la fue a buscar. Así que bien”, lanzó como indirecta para Tiago PZK, quien sería la actual pareja de la cantante.

Para Luck Ra, fue una traición. “Él venía a casa, hacíamos asados, se quedaba a dormir, hemos paseado. Todo juntos. Te puedo asegurar que fuimos muy amigos. Obviamente que me duele, soy una persona”, concluyó.