Luck Ra rompió el silencio y contó la verdad detrás de su separación de La Joaqui

La separación de Luck Ra y La Joaqui generó todo tipo de repercusiones. Desde que ambos anunciaron el final de su relación, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos de la ruptura; incluso hubo especulaciones sobre una supuesta tercera en discordia y cuestionamientos al vínculo que el cantante mantenía con las hijas de quien era hasta hace unos días su pareja.

En medio de esas versiones, Luck Ra decidió romper el silencio. Lo hizo a través de una conversación por WhatsApp con Ángel de Brito, quien compartió parte del intercambio durante la emisión de LAM (América TV) de este viernes. Según señaló el conductor, el artista cordobés se encuentra en Nueva York, lugar al que viajó para presentarse en un recital en el barrio del Bronx.

Durante la charla, el cantante reconoció que atraviesa un momento difícil por la cantidad de críticas que comenzó a recibir en las redes sociales desde que se conoció la separación. “Está trabajando allá y me dijo que está recibiendo mucho hate en las redes. A pesar de lo bien que La Joaqui habló de él, está un poco enroscado con eso”, relató de Brito.

Luck Ra se mostró muy afectado por los comentarios en su contra, tras la separación de La Joaqui (Foto: Instagram @LuckRa)

El periodista agregó que el músico también confirmó la información que había anticipado días atrás el programa. “Me confirmó todo lo que contamos acá. Él decidió terminar la relación porque no quería que empeorara. Estaban bien, pero de su parte ya no daba para más”, explicó.

Uno de los rumores que más repercusión tuvo en los últimos días sostenía que el joven no estaba dispuesto a asumir el rol de pareja de una mujer con hijos. “Está un poco enojado con el tema de los hijos, porque lo criticaban diciendo que no se bancaba a las nenas. Me dijo: ‘Yo con las nenas tengo una relación hermosa’”, contó Ángel.

El presentador también deslizó que, según Luck Ra, habría personas del entorno de La Joaqui que alimentarían versiones falsas sobre la separación. “Acá hay alguien que está metiendo ficha porque los separados cuentan la misma versión y después, por atrás, aparecen otros cuentos”, comentó.

La Joaqui y Luck Ra se separaron después de dos años de relación (Foto: Instagram @luckra)

“Me hice cargo de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación terminara peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí. No hubo ningún problema. No la dejé por las hijas. Las amo a las nenas. Tuve un padrastro y entiendo perfecto todo; no había ningún tipo de competencia interna ni nada. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz”, afirmó.