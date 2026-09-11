Saltar al contenido principal
LA NACION

Ludovico Di Santo recordó las burlas que sufrió durante su infancia por su nombre y contó la decisión que tomó cuando se convirtió en padre

El actor estuvo en Otro día perdido (eltrece) y contó los apodos que le ponían en la escuela y cómo esas situaciones forjaron su personalidad

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Ludovico Di Santo reveló las burlas que sufrió durante su infancia por su nombre
Ludovico Di Santo reveló las burlas que sufrió durante su infancia por su nombre

Esta semana, Ludovico Di Santo estuvo en Otro día perdido (eltrece) y se sinceró sobre lo mucho que sufrió durante su infancia por justamente el nombre que eligieron sus padres para él. Reveló las burlas que le hacían en la escuela, los apodos que le ponían y evidenció la determinante decisión que tomó como padre.

“Cuando te llamás Ludovico, en sala de cinco ya se te empieza a complicar el panorama”, le dijo Mario Pergolini y siguió: “Los diez primeros años habrán sido complicados, ¿sí o no?”. El actor, que acaba de estrenar La Ratonera, basada en la novela de Agatha Christie, en el teatro Liceo, advirtió que esto efectivamente fue así y advirtió: “Alguna gracia tenés que tener”.

Ludovico Di Santo estuvo en Otro día perdido y se sinceró sobre las burlas que sufrió por su nombre (Foto: Captura / eltrece)
Ludovico Di Santo estuvo en Otro día perdido y se sinceró sobre las burlas que sufrió por su nombre (Foto: Captura / eltrece)

Agustín “Rada” Aristarán le preguntó cómo le decían y Di Santo arremetió: “¿Querés que empiece? ’Gorda, pitufica, gelatina...’, ¿sigo? Con ese nombre te ponen apodos todo el tiempo. ‘Ludo, bol***, che bol***’. Empezás a pelear o a tener alguna gracia o a hablar...”.

Coincidió con Pergolini en que estas situaciones lo fueron formando: “Para bien o para mal, no pasás desapercibido, entonces alguna gracia tenés que empezar a tener”.

A partir de esto, el conductor le preguntó por su elección de nombre. El actor advirtió que simplemente le gustaba a su padre y, de hecho, también siempre fue de su propio agrado. “Nunca dije: ‘¿Por qué no me pusieron José?’. No”, aseguró.

Ludovico Di Santo eligió el nombre Filippo para su hijo y aseguró que "froja la personalidad" (Foto: Captura / eltrece)
Ludovico Di Santo eligió el nombre Filippo para su hijo y aseguró que "froja la personalidad" (Foto: Captura / eltrece)

Su propia experiencia también se vio reflejada cuando se convirtió en padre hace 14 años. “Tengo un hijo, se llama Filippo”, anunció, para dar cuenta de que tampoco eligió un nombre tradicional. El equipo no se lo dejó pasar. “Ya es de familia, son unos hijos de p*** todos”, lanzó Aristarán. Sin embargo, lejos de verse afectado, Di Santo gritó orgulloso: “¡Forja el carácter, señores, forja el carácter!”

Asimismo, en 2023, Ludovico Di Santo habló con LA NACION sobre los nombres históricos y poco usuales que hay en su familia. “Mi padre me puso Ludovico porque le gustaba. Mi papá, quien me dio el nombre y el apellido, falleció cuando yo tenía once meses; después, mi mamá se casó con la persona a quien le digo papá desde los tres años. Lo amo, me ama, es mi papá“, expresó. ”Y cuando mi exmujer (Jimena Iglesias) quedó embarazada, yo dije: ‘Mi hijo tiene que tener un nombre tano, no le puedo poner Jonathan o Rodrigo’. Me dio tres o cuatro opciones de nombres y quedaron dos: Caetano o Filippo. Y elegí Filippo. Ella dice que el nombre se lo puse yo, pero la muy astuta me llevó a eso”.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Soledad Silveyra: cómo continúa su salud tras la caída que sufrió y qué dijo su hijo mayor
    1

    Soledad Silveyra: cómo continúa su salud tras la caída que sufrió y qué dijo su hijo mayor

  2. Aunque se copie a sí mismo, Jason Statham sigue siendo una gran figura de las películas de acción
    2

    Código: Venganza: aunque se copie a sí mismo, Jason Statham sigue siendo una gran figura de las películas de acción

  3. Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Quería acostarse con otro antes de casarse”
    3

    Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo”

  4. La polémica foto que enfureció a Mirtha Legrand con Chiche: “Nos habíamos ido a una playa lejos"
    4

    La polémica foto que enfureció a Mirtha Legrand con Chiche Gelblung: “Nos habíamos ido a una playa lejos para estar tranquilos”