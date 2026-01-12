Así está hoy Ludovico Di Santo, el galán de Rebelde Way y Frecuencia 04 que reaparece en la nueva ficción de Gime Accardi

El estreno de Tilf, la nueva serie de ficción en formato vertical, posicionó a este novedoso formato como uno de los más vistos en YouTube y las redes. Con el protagónico de Gimena Accardi, esta producción cuenta con un numeroso elenco, entre los que se destaca Ludovico Di Santo, quien en el pasado hizo de Camilo en Rebelde Way, Octavio en El Elegido y Jagger en Frecuencia 04, entre otros protagónicos.

Ludovico Di Santo recibió la bendición de Cris Morena en 2002

En esta producción de Olga, Di Santo está encargado del papel del profesor e interactúa frecuentemente con Accardi, quien es la protagonista principal. Con un ida y vuelta constante, los dos artistas deslumbran en esta ficción vertical que se estrenó el pasado 7 de enero y se emite por YouTube e Instagram.

La participación de Ludovico Di Santo en Tilf

El camino de Ludovico Di Santo en la industria del entretenimiento comenzó en el año 2022, cuando fue captado por Cris Morena para Rebelde Way. En ese entonces, su nombre aparecía como una gran promesa y así fue como con su talento y versatilidad pudo hacerse un nombre en el ambiente.

Galán, con muchísimo potencial para explotar, Di Santo encontró su lugar en el mundo en distintas series y tiras de televisión. Sus roles más destacados en el tiempo fueron el de “Pato” Sabatini en Vidas Robadas, Diego Jáuregui en Sos mi hombre -que lo impulsó al estrellato al ganar un Martin Fierro a Mejor Actor de Reparto- y Nacho Aróstegui en Viudas e hijos del rock and roll.

Diego Jáuregui, el personaje que interpretó Ludovico Di Santo en Sos mi hombre

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Ludovico tiene 45 años y vive en Vicente López. Durante su larga trayectoria, el actor navegó por diversos géneros hasta el año 2021, cuando decidió apartarse de la escena por unos meses y repensar qué hacer de su vida. Además de la actuación, el artista se abocó a la radio, otra de sus grandes pasiones.

Ludovico Di Santo con Seven Kayne, otro de los protagonistas de TILF

Junto a María Carámbula, condujo el programa Se picó en Rock & Pop que se emitía los sábados por la mañana y, de esa forma, cumplió el sueño que tenía desde su infancia al querer conducir un ciclo radial. “Escucho radio todo el día; mientras cocino, entreno, en el auto. Es algo que llevo conmigo desde siempre”, destacó en una antigua entrevista.

En el año 2021, Di Santo decidió apartarse del mundo de la actuación y se dedicó a la radio

Con un semblante completamente diferente al de sus inicios, Di Santo cambió su aspecto al mostrar su cuero cabelludo canoso, lejos de aquel morocho de sus inicios. De porte físico esbelto, el polifacético actor tiene su perfil de Instagram abierto para el público con 400 mil seguidores. Entre sus contenidos destacados se ve su aparición en diferentes rodajes, como así también imágenes con amigos y su hijo Filippo en la cancha de San Lorenzo, el club de sus amores.

Su retorno a la pantalla se dio bajo este nuevo concepto de ficción vertical, donde las historias son conocidas como “microdramas” y tienen una duración máxima de tres minutos, lo que mantiene al usuario expectante del otro lado de la pantalla. Con un potencial viral y bajo costo, las producciones de este estilo serán cada vez más comunes y cautivará a diferentes tipos de actores que, como Ludovico hace unos años, estaban alejados del mainstream.