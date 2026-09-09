La polémica foto que enfureció a Mirtha Legrand con Chiche Gelblung: “Nos habíamos ido a una playa lejos para estar tranquilos”

Durante años, Samuel “Chiche” Gelblung y Mirtha Legrand tuvieron una relación de muchas idas y vueltas. Se chicanearon, se expusieron en informes y en cada oportunidad que pudo la Chiqui expresó lo dolida que estaba con él por haber hecho pública una foto suya en traje de baño tomando sol en la playa. Las vueltas de la vida hicieron que 45 años después de que esa imagen se hiciera pública, ambos terminaran internados, en el mismo momento, en el sanatorio Mater Dei en el barrio porteño de Palermo. El periodista ingresó allí el lunes por un cuadro respiratorio y posteriormente fue trasladado a Los Arcos, donde este miércoles 9 de septiembre falleció a los 82 años.

En 1981, la revista Gente publicó fotos de Mirtha Legrand vestida con un traje de baño de una pieza color negro mientras tomaba sol en una playa de Mar del Plata. A su lado estaba su marido, Daniel Tinayre, leyendo el diario en una sillita. El hecho de haber sido captada en esa posición enojó profundamente a la conductora, quien, si bien aseguró nunca haber visto las imágenes, no tardó en encontrar al culpable de su difusión: Gelblung, que por entonces era director del medio.

La foto de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre en la playa de Mar del Plata que enfureció a la conductora (Foto: Gente)

“Es un gran periodista, pero también hizo cosas terribles. Conmigo se portó mal. Es polémico. Esa famosa foto de Mar del Plata, yo tomando sol. Pudo haberla evitado…”, dijo Mirtha Legrand en su programa en 2024. “Yo estoy enojada con él desde hace años, porque sacó una foto mía con Daniel en una playa de Mar del Plata, horrible”, insistió tiempo después. “Aparte estaba acostada con la pierna levantada y Daniel estaba al lado leyendo el diario. Nos habíamos ido a una playa lejos justamente para estar tranquilos”, rememoró. Incluso dijo que había visto a lo lejos al fotógrafo con su cámara. “Después lo vi algunas veces y lo saludé porque soy educada. Pero me dolió muchísimo”, aseguró e hizo énfasis en que Gelblung nunca se disculpó con ella.

El periodista, por su parte, sostuvo en el ciclo +Caras de Héctor Maugeri que la foto “era fuerte”. “No era el problema la edad, sino que ella se veía gorda, alguna celulitis. Es normal, es un ser humano”. Si bien admitió que no le pareció “tan terrible”, reconoció, con el diario del lunes, que tal vez pudo haberlo pensado un poco mejor antes de hacer la publicación.

Mirtha Legrand y su enojo con Chiche Gelblung por las fotos en la playa

A lo largo de los años, los conductores tuvieron varios enfrentamientos públicos y se sacaron chispas. En 2005, coincidieron en la entrega de los Martín Fierro y, cuando Gelblung subió al escenario a recibir su premio, Mirtha, que conducía la ceremonia con Dady Brieva, dijo: “Las vueltas de la vida, ¡Dios mío! A la persona que siempre habló mal de mí le tengo que dar un premio. Mirá vos. Qué ironía, Dios mío”. Por su parte, el periodista, entre risas, respondió: “Las vueltas de la vida, yo nunca tuve nada en contra suyo, señora”.

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Si bien Legrand insistió en que nunca invitaría a Gelblung a su mesa y él aseguró que nunca se sentaría en una de sus sillas, en 2006 ocurrió el milagro. El periodista estuvo invitado al programa y se sacaron chispas, pero cara a cara. Ella le recriminó por sacarle “fotos horrorosas” y hasta le preguntó quién le dio su famoso video de “carajo, mie***” que pasaron en su programa. Terminaron del brazo, entre lágrimas, y el periodista hasta le negó su romance con su hija Marcela Tinayre.

En 2006 Mirtha Legrand recibió a Chiche Gelblung en su programa

Esto fue justamente uno de los temas que los habría enfrentado a lo largo de los años. Gelblung insistió en que ella no lo quería por su vínculo con su hija. Sin embargo, en su última entrevista con LA NACION el periodista negó haber sido novio de Marcela Tinayre e insistió en que solo fue “un chisme”. “Fui y somos muy amigos; tenemos una relación espectacular y, cada vez que sucede algo, me llama”, remarcó.

Asimismo, en su última entrevista con este medio, Gelblung también habló del famoso “carajo, mi***” de Mirtha que pasaron en su programa y dijo: “Hizo negocios, hasta publicidades. Obviamente, al comienzo se enojó, pero luego se dio cuenta de que era divertido y que la mostraba humana. A Mirtha siempre la mostramos humana, desde el día que, cuando cumplió 80 años, revelamos su edad, algo que no confesaba”.